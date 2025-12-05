◇フィギュアスケート ジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル 第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の島田麻央（木下グループ）がシーズンベストの１４４・６８点をマークし、合計も今季自己最高の２１８・１３点で史上初の４連覇を達成した。これまでのジュニアＧＰファイナルはいずれも海外で行われてきた。日本で初の頂点に立ち「自国開催という舞台は自分にとっても特別。そこで優勝できたことがさらにうれしい」と満面の笑みを見せた。

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。２本目の４回転トウループは転倒したが、後半の３連続ジャンプを成功させるなど、圧巻の演技で２位に約２０点をつけた。合計得点は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に次ぐ、今季世界３位相当の高得点。「世界１、２位が日本人選手でいるので、そこの点数に近づけるように頑張りたい」と更なる高みを目指す。

２週後には全日本選手権（東京）に出場。ＳＰでのトリプルアクセル挑戦を予定し、初優勝を虎視たんたんと狙う。「向かっていく立場。挑戦して自分らしさを出せれば」とミラクルを起こす準備は万端だ。