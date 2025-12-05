日本バレーボール協会会長の川合俊一さん（６２）が５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。株の投資家として大成功を収めていることを明かす一幕があった。

この日の番組で、２５歳の時から投資を始めた横顔について聞かれると、「『有吉ゼミ』って番組のパイロット版で僕が株の投資をやっていることを知って、密着してもらったのが最初です」と投資キャラ誕生の瞬間について答えた川合さん。

ＭＣの垣花正に「２週間でおよそ６０００万円の利益が出たことがあるというのは本当ですか？」と聞かれると「はい、ありますね。なんか、ドドド、ドドって上がる時が（ある）」と認めた。

ＭＣのミッツ・マングローブに「何銘柄くらい同時に？」と聞かれると「多い時は２０銘柄くらいで。少ない時でも８くらい」と答えた川合さん。垣花に「一番もうかったのがこの時（２週間で６０００万円）で、一番損した時は？」と聞かれると「ある人が粉飾決算したってニュースが出た時があるじゃないですか。その時は１か月で１億（マイナス）ですよね。毎日、ストップ安、持ってるヤツが全部。ＩＴ系が多かったから、ドドンと落ちて、毎日、４００万ずつなくなっていくんですよ。週に２０００万ずつなくなっていくんですよ」と回顧。

「怖いですよ〜。現金を見てないから、ただ数字が減っていくみたいな感情になって。でも、売ったらダメ。絶対に下がったら戻りますから。ずっと我慢（していた）」と振り返っていた。