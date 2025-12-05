大手芸能事務所アミューズが5日、公式YouTubeチャンネル内のオリジナルコンテンツ「A!PRESS(エープレス)」で、来年1月4日に現役を引退する新日本プロレス・棚橋弘至（49）の「現役引退直前スペシャルインタビュー」を公開した。

現在、選手と新日本プロレスリング代表取締役社長を兼務する棚橋に、同じくアミューズ所属アーティストでプロレスファンを公言する青柳塁斗（35）がインタビュー。現役最後の写真集「ACE／100」や25年間の現役生活で印象的だった出来事について質問した。

写真集でのお気に入りカットを聞かれた棚橋は「全部（のカット）がいいんです」と笑顔。中でも「これが一番自然かな。“棚橋み”が出ている」と、トレーニング直後の柔らかい表情をモノクロで映した一枚を選んだ。それを見た青柳は、「肩が入ってて良いテカリ方してますね」と鍛え上げられた筋肉にも触れ絶賛。棚橋は控室やバックステージの様子などファンが普段見る機会のない裏側の写真についても「あとは表情。残り試合が少なくなっていく中で、1試合1試合を大事に戦っていく気持ちも、自分では気づかないところで出ているのかなと思う」と紹介した。

ここまでプロレス界をけん引し続けてきた原動力を問われると棚橋は即答。「リング上からファンの方の楽しそうな表情とか、盛り上がっている顔を見るのが凄く好き。棚橋コールだっ

たり、ワンツーで返して“ウォー”という盛り上がりや喜びを僕はエネルギーにしました」と語った。また現役生活の中で「特に印象的だった出来事」については、15年の「G1 CLIMAX」で優勝旗を折ってしまった“珍事件”を挙げた。さらに、引退試合の相手であるオカダ・カズチカとのエピソードも披露。12年のIWGPヘビー級選手権でオカダからベルトを奪い返した際の会見で流した涙については、その裏に生前、勝利を見せることができなかった亡き旧友の存在があったと明かし、「勝ったところを見せたかったな、という思いが溢れてきた」と当時を振り返った。

引退後については「家族との時間を増やしつつ、フィジークの大会に出場するなど新しいことに挑戦したい」と明かし、「引退試合では“棚橋まだまだできるじゃないか”と思われるようにコンディションを作って、最高の棚橋を皆さんにお見せします」と熱い意気込みを語っていた。