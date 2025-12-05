自民党と日本維新の会は５日、衆院議員定数削減法案を衆院に提出した。

現行の総定数（４６５）の１割に当たる４５議席以上を削減することが柱となる。具体的な方法などは与野党で協議し、１年以内に結論が出ない場合は、小選挙区と比例選で計４５議席を削減することが自動的に確定する内容とした。両党は１７日に会期末を迎える今国会で成立を図る構えだが、野党は強く反発している。

法案は、削減数について「４２０人を超えない範囲で、現行定数の１割を目標」に削減すると定めた。小選挙区、比例選それぞれの削減数といった具体的な削減手法は、衆院議長の下に設置された与野党協議会で議論する。自維両党は単なる削減議論にとどまらず、現行の小選挙区比例代表並立制の改革議論にもつなげたい考えだ。

１年以内に与野党協議が決着しなかった場合、小選挙区で２５議席、比例選で２０議席の削減が自動で決まる規定も盛り込んだ。この場合、政府の衆院選挙区画定審議会（区割り審）が選挙区の区割り改定案の作成に着手し、１年以内に政府に勧告することになる。

一方、与野党が結論をまとめられた場合は、合意した新たな削減数や削減手法を盛り込んだ法整備を行う。区割り変更が必要になれば区割り審が検討を行う。

与野党協議と区割り審の勧告までにはそれぞれ時間を要するため、実際の定数削減までには２年以上かかる見通しだ。

５日の法案提出後、自民の加藤勝信・党政治制度改革本部長は記者団に、「定数、選挙制度は民主主義の根幹にかかる話だ。幅広い議論で成立が図られることを期待する」と述べた。維新の責任者の浦野靖人選挙対策委員長代行も「しっかり今国会で審議して、通していきたい」と語った。

これに対し、立憲民主党の野田代表は同日の記者会見で、定数削減には賛同した上で、「（結論までの）期間や削減数まで与党だけで決めるやり方は望ましくない。二重三重に乱暴すぎる。強く異を唱えたい」と批判した。