三浦翔平＆山崎育三郎、『ザワつく！大晦日』内で放送のドラマに参戦決定！

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。

『ザワつく！大晦日』ブロックでは、今年はドラマ制作に初挑戦。夏クールに好評を博したドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボで、本格ミステリー『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送される。

一茂、良純、ちさ子、そして高橋茂雄に加え、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』で豪華トリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒も登場。

“現代捜査のキーマン”とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」の“別班”「SSBC強行犯係」の伊垣修二（大森）、名波凜太郎（相葉）、捜査一課の青柳遥（松下）が、日本列島を揺るがす事件を“大追跡”する。

そして先日の解禁で、同ドラマに土屋太鳳が出演することも発表。さらに、三浦翔平と山崎育三郎が電撃参戦することが明かされた。

三浦翔平が演じるのは、ちさ子のマネージャー・伊藤和馬。コンサート当日、楽屋を訪ねた一茂、良純を迎えるシーンで登場する。そんな伊藤マネージャーも物語のキーマンとなること間違いなし。作品の中でどんな役割を担うのか、注目だ。

そして山崎育三郎の気になる役どころは、放送までのお楽しみとのこと。果たしてどんな役柄で登場するのか、期待が高まる。