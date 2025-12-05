特集は２０２６年の２月に開幕するミラノ・コルティナオリンピックについてです。



２大会連続の出場を目指す村上市出身スノーボードハーフパイプの平野海祝選手。２度目のオリンピックにかける思いに迫りました。

■平野３兄弟が集結 子供たちにスケートボードの指導

ことし８月、平野海祝選手は東京都内に設置された会場でスケートボードのパフォーマンスを披露。この日は兄の英樹さん、歩夢選手と共に次世代育成イベントに参加しパフォーマンスだけでなく子供たちにスケートボードの指導も行いました。





■スノーボードを始めたのは４歳

実際に子供の手を取ってスケートボードの楽しさを伝えた海祝選手。久しぶりに兄弟３人がそろい充実した時間を過ごしました。平野海祝選手「何日か前からこのイベントのために練習したり打ち合わせしたり、こういうルーティーンとかこういうのやったら面白いんじゃないかみたいな感じでみんなで計画しながら作り上げていって、それで子どもたちが喜んでくれたり歓声が上がったりとかして、やりたかったことも本当計画通り、なんならそれ以上にうまくできて、兄弟で作り上げたこのイベントで上手く成功したから、すごくそういう意味で楽しかった」

２０２２年 海祝選手は兄・歩夢選手とともに北京オリンピックに出場。自身初となるオリンピック。圧倒的な高さを繰り出し９位という結果以上に見た人の記憶に残る圧巻の滑りをみせました。



平野家の三男、海祝選手。兄・英樹さん、歩夢選手に可愛がられてきた末っ子の弟です。



海祝選手がスノーボードを始めたのは４歳のころ。兄たちが練習に打ち込む中、海祝選手にとっては遊び道具の一つでした。



＜当時の３兄弟にインタビュー＞

Ｑ）３人の将来の目標は？

英樹さん 「オリンピック」



歩夢選手 「日本代表」



海祝選手 「日本代表」



普段通う遊び場が地元村上市にある近所の日本海スケートパーク。兄たちがオリンピックを目標に掲げる中、海祝選手は……



平野海祝選手（当時５歳）

「ひらのかいしゅうです。５さいです」



英樹さん・歩夢選手・海祝選手（３人一緒に）

「スケートボードが大好きです！」



ただひたすら滑ることを楽しんでいました。小学生時代は兄たちが海外遠征に行っているときも放課後、地元村上市で父英功さんに教えてもらいながらスケートボードの練習。

■兄の背中を追い…「自分も世界に挑みたい」

そんな海祝選手の意識を変えたのが２０１４年のソチオリンピックでした。兄・歩夢選手のオリンピックでの滑りとメダル獲得に刺激を受けました。



平野海祝選手（当時１１歳）

「（五輪は）世界のトップの大会なのでそれでもう銀メタル獲れたってことは、もうすごいので、もう今の気持ちは嬉しくてすごいですね」



自分も世界に挑みたい……



兄たちが日本にいるときには本格的にスノーボードの練習に取り組むようになりました。兄の背中を追い大きな目標に向かい始めたのです。



平野海祝選手（当時１２歳）

「兄ちゃんたちは乗り方が上手いので、それを一番学んで上手くなっていきたいです。将来的な目標は今 日々（練習を）重ねて、もっと上手くなって、海外で活躍できるような選手になりたい」



海祝選手は選手の道を歩み始めると急成長。すぐに国内の大会で成績を出せるようになっていきました。

■兄から見た弟は

学校生活と両立し練習に励む日々。



平野海祝選手（当時１４歳）

「なるべく学校行ける日は行ってたいですね。遅れをとらないように」



授業が終わってから練習施設へ向かいます。世界で戦う兄歩夢選手との練習は成長に欠かせない時間でした。



そんな弟・海祝選手の姿を兄の歩夢選手は頼もしく見ていました



平野歩夢選手（当時１８歳）

「弟がまたそれに続いて、オリンピック目指していくのか、スノーボードでXゲーム出ることを目指すのか分からないですけど、（練習の仕方の）いいとこをやっぱり海祝は知ってきているから、やっぱり成長も早いし、どんどん近づいてくる感じも、すごく前にいて感じるから。スノーボードにはすごい熱心で、自分たちとは違って。違ってなんですよね。海祝はスノーボードだけを考えて、本当にそこを好きで、熱心にやっているから、今後が楽しみでうらやましいですよね」



平野海祝選手（当時１５歳）

「兄ちゃんとかがいる日本のナショナルチームに入って海外遠征組に行って動けて、そこからですよね、世界一を目指せるようなトレーニングをしていけたらと思っています」

■「一緒の舞台では戦うことになる」

２０１８年平昌オリンピック。兄・歩夢選手の２度目のオリンピック出場です。当時、中学３年生の海祝選手は現地にかけつけ観戦しました。



会場の雰囲気を肌で感じたオリンピック……。世界の大舞台で戦う兄の姿が海祝選手の４年後への気持ちを奮い立たせました。



Q）海祝くん自身も４年後は目指したいということで……？



平野海祝選手（当時１５歳）

「そうですね。それ（４年後の五輪）を目指して、そのためにここ（五輪会場）に来たような、それを刺激に変えるためにここに来た」



Q）一緒に戦うことになるかもしれないですね？



平野海祝選手（当時１５歳）

「一緒の舞台では戦うことになると思います」



それから３年と１０か月。海祝選手は選考大会となるワールドカップで表彰台に立ち、北京オリンピックの切符を手にしました。



２０２２年２月。たどり着いた夢のオリンピックの舞台。



平野海祝選手（当時１９歳）

「自分は、五輪見るまでは夢とかはなくて、父さんと一番上の兄ちゃんも山に行ってその後にスケボーして怒られてというのを間近で見て来て、学校行っている方が楽しいとか思ってたんですけど、 やっぱりソチ五輪を観て感動して、そこから自分も目指すってなってやっとここまでこれたというのが、しかも兄弟で来られたというのがすごく自分にとってはうれしいことだと思います」



海祝選手は夢の大舞台で成し遂げたいことがありました。



平野海祝選手（当時１９歳）

「記録よりみんなの記憶に残るようなエアーをすることが、この舞台に立ってやることと自分で決めていたので、それを３本とも自分でできて自分の納得した形でできてすごく嬉しかったし、自分の納得したやりたいことはできたのですごく楽しい五輪になった。また４年後もここに立ってみんなにまた、次は兄ちゃんと一緒にメダル、またすべりのスタイルは違うが、２人でメダルを獲って、もっとスノーボード盛り上げたいなと思います」

■「本気で命かけて人生変えるつもりで」

ミラノ・コルティナオリンピックを約半年後に控えたことし７月。



昨シーズン足を痛めた影響で世界大会の出場を断念した海祝選手はケガを直し万全の状態でオリンピックイヤーに臨むため地元村上市でトレーニングに励んでいました



平野海祝選手

「前よりも全然強くなっている。逆にケガしてよかったと思えるぐらい、ケガして滑れない期間が２か月とか、足首ってなかなか戻ってこなくて、滑れない期間に何を考えるんだろうって思ったら、スノーボードのことで頭がいっぱいで、自分はスノーボード大好きなんだなっていうのを改めて実感したのもそうだし、毎日滑れるのが当たり前じゃないっていうのが、ケガしてすごい実感して、それで一日一日の今練習もすごく大切に、目標を明確に持ってやるようになって」



ケガの後は練習との向き合い方が変わったと話す海祝選手。雪上での本格シーズンに向け村上にいるときには繰り返し技の練習に取り組みました。



そして雪上でトレーニングを行った夏の海外遠征。



ハーフパイプでの練習の先に見据えるのは２０２６年２月のミラノ・コルティナオリンピックです



平野海祝選手

「ミラノ五輪に関してはかなり気合が入っているし、自分を応援してくれてる人たちもすごく多いと思うので、それに期待にこたえたいとおもう。今年本気で命かけて人生変えるつもりで、本当に全力でやるだけやってダメだったら別にそれは後悔がないので、自分なりの納得できる毎日をくれたらいいなと思います」





ミラノ・コルティナオリンピックに向け、選考大会が１２月に行われるということです。