11月19日にGoogleが発表したGemini 3 Proの性能には驚かされた。LMArena（言語モデルの性能を評価するウェブサイト）で史上初の1500点超えを記録し、推論能力やマルチモーダル理解で軒並みトップスコアを叩き出している。

（関連：【画像あり】どれを使う？ChatGPT、Claude、Geminiの最新モデル）

この衝撃をきっかけに、改めて対話型生成AIサービスの主要3モデルである、ChatGPT、Claude、Geminiの「今」を整理する。ベンチマークの数字はもちろん重要だが、実際にどう使われているかを見ると、三者は異なる方向へ進化していることがわかる。まだ生成AIを使いこなせていないと感じる人や、どれか1つしか使ったことがない人に向けて簡潔にまとめたい。

■ChatGPT

ChatGPTは、11月にリリースされたGPT-5.1で印象が大きく変わった。前バージョンのGPT-5は「機械的で冷たい」という声が多く、旧モデルへの回帰を求めるユーザーも少なくなかった。OpenAIはこの批判を真正面から受け止め、GPT-5.1では会話の温かみとカスタム指示（返答スタイルの設定）への遵守率を大幅に改善している。

タスクの複雑さに応じてモデルを自動で切り替える設計も実用的だ。簡単な質問には即座に、難しい問題にはじっくり考えて答えてくれる。文字数制限や書式指定といった制約もかなり忠実に守るようになった。

■Claude

一方、Anthropicが開発するClaudeは異なるポジションを築いている。特筆すべきは「自然な日本語」への評価の高さだ。ChatGPTの日本語がどこかぎこちなく感じられる場面でも、Claudeは“生成AI感”のない、行間を読んだような文章を生成してくれる。

11月25日には複雑なタスクに対応できるClaude Opusの最新モデル4.5が登場。日常シーンでは、記事作成や文章校正をはじめとした創作活動のサポートなど、言語に関する幅広いタスクで力を発揮する。インタビューの文字起こしから事例記事を作成したり、覚書やアイデアメモから整った文章へ変換したりといった作業も得意だ。筆者は、ChatGPTを企画の壁打ち相手としつつ、文章のサポートはClaudeを利用する、といった使い分けをしている。

■Gemini

そしてGemini 3 Proである。冒頭で述べた通り性能が躍進したことに加え、Googleエコシステムとの統合が大きな強みとなっている。Gmail、Google Documentをはじめとした、各種Google Workspaceアプリとシームレスに連携することで、日常業務の中で自然にAIを活用できる。Google圏で仕事や生活をしている人にとっては、まさに「情報処理の中枢」として機能するモデルだ。

同時に提供された画像生成モデルNano Banana Proも強力だ。スライドやインフォグラフィックなどの資料作成も実用的なレベルとなり、Geminiはあらゆる日常業務をエンパワーメントしてくれる存在となるだろう。

■用途に応じてサービスを選択する時代に

こうして俯瞰すると、現在は各サービスがそれぞれ異なるニーズに応えるよう棲み分けがなされていることが分かる。性能競争は今後も続くだろうが、2025年末の時点では、ベンチマークの数字よりも「自分の仕事のどこに活かせるか」で選び、組み合わせる時代に入りつつある。

まずは各モデルを実際に触れてみて、自分にとっての「使いどころ」を見つけることが、生成AIを味方につける第一歩になるだろう。

（文＝間瀬佑一）