HACHIが、2026年2月11日にリリースする4thアルバム『Revealia』の全収録曲情報を公開。また、収録曲「To Be Alive」を本日12月5日に先行配信した。

“自己開示”をコンセプトテーマにした今作には、全13曲を収録。心の内の深層を見せるテーマなだけに覚悟をもって制作に臨まれたアルバム曲は、楽曲ごとに異なるサウンドアプローチや物語性が込められており、HACHIのこれまでの表現の幅をさらに押し広げる、意欲的かつ挑戦的な内容となっている。

海野水玉が手がける楽曲「∞」や、TVアニメ『SHIBUYA♡HACHI』主題歌「Brand New Episode」に加え、tee teaによる「To Be Alive」「Empty Town」、ピコンによる「誰も知らない」、buzzGによる「あいあいがさ」などが収録され、表題曲「Revealia」はHACHI自身が作詞を手がけた。

また、通常盤のみのボーナストラックには、Avec Avecが「Rainy proof」を新たな解釈で再構築したリミックスが収録される。

先行配信曲第2弾となる「To Be Alive」は、透き通るような歌声と、胸の奥に触れるセンシティブなリリックが印象的なダブステップナンバー。“孤独と逃避”から“感情の全肯定、自己開示”へと向かうHACHI自身の心情を丁寧に描いた一曲となっている。

さらに、あわせて公開された特設サイトでは、アルバムのアートワークや各楽曲の詳細情報を随時更新予定だ。

