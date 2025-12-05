¡ÖËÌ³¤Æ»¤Øµ¢´Ô¡×¿ùÃ«·ý»Î¡¢5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤ÎÌÁÍ§¤È¡È¶»Ç®2S¡É ¡Ö¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡Ê34¡Ë¤¬12·î2Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£À¾ÀîÍÚµ±¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾ÀîÍÚµ±¡¢ËÌ³¤Æ»¤Øµ¢´Ô¡¡¤³¤ÎÃË¤¬¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ùÃ«¤È¸ý¸µ¤ò¤¤å¤Ã¤È¤¹¤Ü¤á¤¿À¾Àî¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£À¾Àî¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¿ùÃ«¤Ï¡Ö¤¿¤À°ì¸À--¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¥Ï¥ë¥¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤êーー¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¡×¡Ö³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¿ùÃ«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¿ÍÃ£¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÈùÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£