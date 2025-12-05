※12月23日、東証スタンダード市場に上場予定のテラテクノロジー <483A> [東証Ｓ]、24日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。

本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分)

●テラテクノロジー <483A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月23日

　事業内容：システム開発事業

　仮条件：2010円～2090円
　想定発行価格：2090円

　上場時発行済み株式数：180万1000株
　売り出し：57万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万5500株
　ブックビルディング期間：12月9日～12日
　公開価格決定日：12月15日
　申込期間：12月16日～19日
　受渡期日：12月23日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ＰＲＯＮＩ <479A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月24日

　事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営

　仮条件：1730円～1750円
　想定発行価格：1730円

　上場時発行済み株式数：438万2560株
　公募：25万株
　売り出し：147万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：大和証券

[2025年12月5日]


株探ニュース