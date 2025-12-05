

※12月23日、東証スタンダード市場に上場予定のテラテクノロジー <483A> [東証Ｓ]、24日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。



本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分)



●テラテクノロジー <483A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月23日



事業内容：システム開発事業



仮条件：2010円～2090円

想定発行価格：2090円



上場時発行済み株式数：180万1000株

売り出し：57万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万5500株

ブックビルディング期間：12月9日～12日

公開価格決定日：12月15日

申込期間：12月16日～19日

受渡期日：12月23日



主幹事：ＳＢＩ証券



●ＰＲＯＮＩ <479A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月24日



事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営



仮条件：1730円～1750円

想定発行価格：1730円



上場時発行済み株式数：438万2560株

公募：25万株

売り出し：147万9300株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株

ブックビルディング期間：12月9日～15日

公開価格決定日：12月16日

申込期間：12月17日～22日

払込日：12月23日



主幹事：大和証券



[2025年12月5日]





株探ニュース

