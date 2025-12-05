2025年12月6日（土）・7日（日）、北海道東川町にて、お買い物やワークショップ、イベントが楽しめる『Higashikawa Christmas Market 2025』が開催されます。

イベントでは、町内の木工家具事業者によるインテリア展のほか、美味しい飲食店の焼菓子やパンなどのフード・ドリンク販売に、クリスマスのデコレーションやギフトアイテムが勢揃い！

道内ワイン生産者によるワインの販売、子どもから大人まで楽しめるワークショップなど、今年も約100店舗が出展し、東川町のクリスマスを盛り上げます。

さらに、3つの会場にてスタンプラリーも実施されます。スタンプを貯めたら『せんとぴゅあ芝生広場』でサンタさんと記念撮影！ クリスマスプレゼントももらえますよ！（※クリスマスプレゼントは中学生以下のみ対象です。）

3施設を回る、無料巡回シャトルバス（クリスマス特別仕様車）も運行されるので、こちらも活用してみてくださいね！（※時間帯によって特別仕様車ではない可能性があります。）

Higashikawa Christmas Market 2025

開催日時：2025年12月6日（土）9:00～17:00、12月7日（日）9:00～16:00

開催場所：

東川町北町1丁目1-1・1-2 東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ・Ⅱ

東川町東町1丁目19-8 東川町文化ギャラリー

東川町東町2丁目12-10 東川町共生プラザ そらいろ

