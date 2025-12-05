第一園芸が12月のフェアを開催！グリーン&ベリーで仕立てるホリデーコレクション
第一園芸株式会社は、12月のおすすめ植物「グリーン＆ベリー」のフェアを2025年12月1日から第一園芸、ビアンカバーネット、エルベシャトランの全店舗で開催。
【写真】バスケットにたっぷりと詰め込んだグリーン＆ベリー。季節感あふれるホリデー演出にぴったり
■森の香りとベリーの彩りで、心やすらぐクリスマスを楽しむ
年末年始に活躍する森の香り漂うグリーン、コニファーは常緑の針葉樹の総称。クリスマスの定番である「もみの木」や、正月の定番「松」もコニファーの1種で、真冬でも緑を絶やさない生命力や独特の香りから魔除けとして扱われ、世界中で年末年始の飾りに用いられてきた。
同じく季節を彩るベリーは、クリスマスや正月に欠かせない存在。赤はキリストの血を象徴し、「神の愛と寛大さ」が込められていると言われている。自然の恵みを感じる「グリーン＆ベリー」は、年末年始の日々を鮮やかに演出する。
■店頭おすすめアイテム
■グリーン＆ベリーブーケ
ショップおすすめのグリーン＆ベリーを程よいボリュームにまとめたブーケ。逆さにつるせばスワッグとしても楽しめる。
販売価格：2200円
展開期間：2025年12月1日〜25日(木)
■グリーン＆ベリースワッグ
人気のスワッグに仕立てたひと品で、壁やドアノブにかけて香りと色の移ろいを味わえる。
販売価格：5500円
展開期間：2025年12月1日〜25日(木)
■グリーン＆ベリーアレンジメント
器付きでそのまま飾れるアレンジメント。季節感を手軽に取り入れられる。
販売価格：4400円
展開期間：2025年12月1日〜25日(木)
※画像はイメージ。使用する花や資材は店舗や入荷状況により異なる。
■グリーン＆ベリーを生活に取り入れて自然とともに過ごす、心やすらぐホリデーを
第一園芸 フラワービジネス事業本部のデザイナー志村紀子さんコメント
「街はイルミネーションやクリスマスデコレーションで華やぎ、おでかけが楽しい季節になりました。そんな12月は、クリスマスや忘年会、新しい年を迎える準備など、何かと忙しい月でもありますよね。そこで今月は、ご自宅でも『クリスマスを待つ時間を楽しめる』アイテムをご用意しました。少しずつ変化していく色合いや風合い、そして自然の香りを感じながら、クリスマスまでのひとときをお楽しみいただけます。大切な方への贈り物や、ご自宅での心地よい暮らしに、ぜひお選びください」
■飾り方いろいろ！あしらい方のヒント
毛糸玉に小瓶を忍ばせて器にしたり、水に浸ける工程で外したグリーン＆ベリーを束ねてナフキン飾りにしたりと、多彩なアレンジができる。ベリーはドライフラワーとしても扱いやすく、皿に盛れば移りゆく色や風合いを楽しめる。細かく切って皿を囲めば、簡単ながらリースのような華やかさが生まれ、パーティにも映える。
■より長く楽しむためのポイント
切り口を新しくして水を吸いやすく
水替えの際に切り戻しを行うと日持ちがよくなる。茎は短いほうが管理しやすく、ドライにするならフレッシュなうちに乾燥させるのが理想的だ。
涼しい場所で管理する
エアコンの風を避け、できるだけ涼しい場所に置くと長く楽しめる。冬場は特に暖かい部屋よりも涼しい場所が日持ちする。
■コニファーの基本情報
出回り時期：通年
香り：あり
学名：Cupressus arizonica 'Blue Ice'
分類：ヒノキ科ホソイトスギ属
和名：アリゾナ糸杉
原産地：園芸種のため無し
英名：conifer 'Blue Ice'
花言葉：永遠、普遍など
※代表的なコニファーであるブルーアイスを紹介
■店舗一覧
第一園芸
東京：日本橋店、三越日本橋店、三越銀座店、伊勢丹新宿店、田園調布店、ゲートシティ大崎店、東京倶楽部ビル店
神奈川：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルフラワースタジオ、横浜ベイホテル東急フラワースタジオ
北陸地方：ホテル日航金沢フラワースタジオ
東北地方：仙台トラストシティフラワースタジオ
BIANCA BARNET(ビアンカバーネット)
BIANCA BARNET BY OASEEDS東京ミッドタウン日比谷店、BIANCA BARNET横浜ベイクォーター店
今回のレコメンドフラワーについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー12月のレコメンドフラワーの狙いは？
この季節にぴったりの「グリーン＆ベリー」を生活に取り入れて、自然とともに過ごす心やすらぐホリデーを過ごしてほしいという想いから企画しました。ご自宅でも「クリスマスを待つ時間を楽しめる」アイテムをご用意。少しずつ変化していく色合いや風合い、そして自然の香りを感じながら、クリスマスまでのひとときをお楽しみいただけます。
ーー目玉は？
「グリーン＆ベリースワッグ」が特におすすめです。壁やドアノブにかけて、移り変わる色合いや香りを楽しむことができます。同じく定番のクリスマスリースよりもナチュラルでインテリアにもなじみやすく、クリスマスが終わっても冬のインテリアとしてお楽しみいただけると思います。
年末の慌ただしさのなかでも、グリーンの香りと赤い実の彩りが、心を穏やかにしてくれる。季節の移ろいを自宅で味わえるアイテムとして、ぜひ手に取ってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
