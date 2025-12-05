12月4日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に北川景子が出演。夫・DAIGOとの夫婦仲について赤裸々に語り、喝采を浴びている。

「この日、北川さんは『夫に対する不満や直してほしいことは?』と聞かれ、『ないですね、と言い切ることができます』と断言したのです。

結婚して10年たっても、何の不満もないというその答えに、インタビューを担当した結婚23年の放送作家・野々村友紀子さんは『初じゃないですか? 人類初じゃないですか?』と度肝を抜かれていました」（芸能担当記者）

また北川は、いつも温厚なDAIGOが本当は不満をため込んでいるのではないか、テレビで見せるキャラを家庭でも貫いているのではないかと心配し、あえて試してみたことがあったとも語った。

「家のなかにある数々の楽器を見て、北川さんは『これさ、全部、何本もあるけど、使いこなしてんの? この量、いる?』と意地悪な質問をしたそうです。これにDAIGOさんは『そう思うよね。でもね、これは電源に差して使うエレキなんだよ。これは電源が要らない』など、1本ずつ丁寧に違いを説明してくれたというのです。

さらに北川さんが『絶対に使わへん』と追い打ちをかけたそうですが、それでもDAIGOさんは怒らなかったそうです」（同前）

これを聞いたアンミカは「地球上、みんなこんな夫婦やったらね平和になるなぁ」とこぼし、スタジオからも共感の声があがった。Xでも、

《北川景子さんとDAIGOさん理想の夫婦だわ》

《DAIGOめっちゃいい旦那やな、、、》

《北川景子が魅力的すぎる》

など、夫婦関係を称賛する声が寄せられている。

芸能プロ関係者も舌を巻く。

「番組で北川さんは、DAIGOさんが『僕は喜怒哀楽のなかの怒と哀がない』と言っていたことがある、と証言していました。つまり、彼の性格そのものが夫婦仲を良好に保つ最高の条件になっているのです。

2人には5歳の長女と1歳の長男がいますが、子育ての役割分担も絶妙です。2023年にイベントに出席した際、DAIGOさんはインタビューで、娘に対して『本当にダメなときには怒るようにしていますが、精いっぱいで“メッ”と言うぐらい』と話していました」

子どもに怒る役割は北川が担い、DAIGOはデレデレで接しているようだ。

「2025年9月、DAIGOさんがMCを務める料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（テレビ朝日系）を収録するスタジオに、北川さんとお子さんが来ていたことがありました。

調理中、お子さんの姿は画面の外で見えなかったものの『パパ、パパ』という呼びかけが入り、DAIGOさんは嫌な顔も見せずに『パパだよ。ハーイ、パパだよ』とメロメロの表情を見せていました」（同前）

それぞれの役割を完璧に理解し、補い合っている北川とDAIGO。理想の夫婦として、今後も注目を集めそうだ。