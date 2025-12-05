私服勤務は服装自由「ポリスカジュアル」県警が導入 交番勤務は試験的にノーネクタイ《長崎》
職員の働きやすい環境を作るため、県警は12月8日から勤務中の服装のカジュアル化を始めます。
セーターやカーディガンを着用しているのは私服で勤務する警察官。
県民に警察官の存在を身近に感じてもらうための取り組みです。
県警が導入する、「オフィスカジュアル」ならぬ「ポリスカジュアル」。
これまで私服での勤務は、襟付きシャツの着用を前提としていましたが、今月8日からは自由に服装を選ぶことができます。
（警察職員）
「きょう初めてこの格好をしたが非常にリラックスして仕事に臨めた。今までスーツ代とかかかっていたところが削減できるのでは」
また、交番勤務やパトロールなどを行う活動服を着用した警察官は来年4月末まで試験的にノーネクタイで統一します。
働きやすい環境づくりに取り組むことで、勤務能率の向上を図ります。
（県警本部警務課 山川 純一 政策調整官兼監察官）
「警察官は堅いイメージがあると思うが、少しでも柔らかい雰囲気で話しかけやすい、県民に不快感を与えない服装を心がけていきたい」
服装のカジュアル化は、全国の警察で導入が進んでいて、すでに30以上の都道府県で実施されているということです。