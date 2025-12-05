棚橋弘至、引退直前スペシャルインタビュー公開 25年のプロレス人生を“名言”とともに振り返る
プロレスラー・棚橋弘至の引退直前インタビューが、アミューズの公式YouTubeチャンネル内コンテンツ『A!PRESS』にて公開された。2026年1月4日の東京ドーム大会で現役を引退することを発表している棚橋が、現役生活最後のインタビューとして、自身のキャリアや“名言”、そして今後について語っている。
【動画】ウルフ アロン、デビュー戦の相手について言及「棚橋さんと戦いたかったけど…」
インタビュアーを務めたのは、同じくアミューズ所属でプロレスファンを公言する俳優・青柳塁斗。2人の掛け合いによって、25年にわたる現役生活の歩みや秘話が明かされた。
インタビューでは、現役最後の写真集『ACE／100』について、お気に入りカットや見どころを語る場面も。モノクロで撮影されたトレーニング直後のカットを「棚橋みが出ている」と紹介し、青柳も「いいテカリ方してますね」とコメント。試合前後の控室やバックステージなど、普段は見られない姿も収められており、棚橋は「表情にも気持ちが表れているのでは」と語った。
また、プロレスラーとしての原動力については「ファンの応援」と即答。「棚橋コールやワンツーで返す歓声がエネルギーになった」と振り返った。印象的な出来事として、2015年のG1 CLIMAXで優勝旗を折ってしまったエピソードや、現役引退試合の相手でもあるオカダ・カズチカとの因縁なども明かされた。特に2012年のIWGPヘビー級選手権でベルトを奪還した試合では、亡き旧友に勝利を見せられなかった悔しさから会見で涙があふれたという。
後半には『棚橋弘至 名言クイズ』も実施され、「逸材三原則は？」「俺の○○が止まんねぇ〜」など名言にまつわる5問に青柳が挑戦。3問以上正解で視聴者プレゼントが贈られるという企画で、棚橋本人が名言誕生の背景を語る場面も見られた。
最後に引退後の展望について聞かれると、「家族との時間を大切にしながら、フィジークの大会に出たい」と語り、「まだまだ棚橋はできると思ってもらえるよう、最高のコンディションで引退試合に臨む」と意気込みを見せた。
長年にわたり新日本プロレスの“エース”として活躍し、現在は代表取締役社長としても団体を牽引する棚橋弘至。その軌跡と想いが詰まった貴重なインタビュー映像となっている。
