　2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍をたたえる『TikTok Awards Japan』が5日、都内で開催され、Mrs.GREEN APPLEがArtist of the Yearに選ばれた。ビデオメッセージを寄せ、喜びを語った。

　Mrs.GREEN APPLEは3人そろってメッセージを寄せ、大森元貴（Vo／Gt）は「いろいろな挑戦をさせてもらった」とこの1年を振り返り「これからもTikTok、ライブでも一緒に楽しんでいきましょう」と呼び掛けた。

　『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。