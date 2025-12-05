中丸雄一、来日セレブに相談「四十肩なんですけど、大丈夫ですか？」
元KAT-TUNの中丸雄一が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた『東京コミコン2025』内のセレブ・ステージに登壇。映画『処刑人』シリーズなどで知られるショーン・パトリック・フラナリーにまさかの質問を飛ばした。
【写真】ボダーも素敵！スーツ姿で登場した中丸雄一
セレブステージには、ショーン・パトリック・フラナリーと、『処刑人』でタッグを組んでいるノーマン・リーダスが登壇。中丸はMCとして、山本耕史、杉山すぴ豊氏と共にステージに参加した。
ショーン・パトリック・フラナリーが経営している「ハリウッド・ブラジリアン・スタジオ」という格闘技スタジオがもし日本で開かれたらという話題になり、山本は「そりゃ入りたいでしょ」と反応。中丸は「痛くなければ」と意欲を見せつつ、「四十肩なんですけど、大丈夫ですか？」と質問。ショーン・パトリック・フラナリーが「100％大丈夫です。絶対四十肩を攻撃したりはしません」とユーモアたっぷりに返し、笑いを誘うと、中丸もうれしそうな笑顔を見せていた。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
【写真】ボダーも素敵！スーツ姿で登場した中丸雄一
セレブステージには、ショーン・パトリック・フラナリーと、『処刑人』でタッグを組んでいるノーマン・リーダスが登壇。中丸はMCとして、山本耕史、杉山すぴ豊氏と共にステージに参加した。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。