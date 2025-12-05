Image: MONOLITH

昨年発売と同時に即完売となったMONOLITH（モノリス）の「SHOOTING TOTE PRO」が、わずか1年の時を経て、さらに使いやすく進化し再登場しました。

神技が光るカメラトート

Image: MONOLITH サイズはW420×H400×D150mmで、容量28L。「SHOOTING TOTE BAG」57,200円（税込）

ファッションを中心に活躍する写真家の守本勝英氏 と、ファッション業界でも大の写真好きとして知られるクリエイティブディレクターの金子恵治氏、トップクリエイターふたりの監修によって誕生した「SHOOTING TOTE PRO」。

前作も十分に機能的でしたが、今回のアップデートでは携行時の操作性と安定性を徹底的に見直し、「こうだったらもう少し使いやすくなる」「こうしたらもう少し使っていて安心」という現場の声に応える、非常にユーザビリティに優れた逸品になっています。

アップデートのポイントは4つ。

レンズを収納するポケットは、前モデルよりも深さが増すよう再設計されました。これにより、レンズ収納時の遊びが抑えられ、収まりの安定性が向上しています。

フロントポケットとメインポケットの開口部バックルが新しくなり、個別の開閉だけでなく、バッグ全体を一括でホールドできる構造に変更。細かな動作が一手間減る、現場で地味にうれしいアップデートではないでしょうか。

ショルダーストラップの幅を5mm太くしました。体に直接当たる部分の安定感が増し、撮影機材という精密機器を持ち運ぶ上での安心感をさらに高めています。たかが5mmとはいえ、肩に掛けた時の感覚は大きく変わるはずです。

内側のオーガナイザーの一部がメッシュ仕様に変更しました。これにより、何がどこに入っているのかが直感的・視覚的に分かりやすくなり、収納の区別がしやすくなりました。

こだわり抜いたアップデート

これらのアップデートはどれも微調整レベルで、人気のルックスはそのまま。外見はまったく変わりません。プロダクトにもよりますが、往々にして後継モデルは機能性は上がったけど、デザインは前の方が良かった…ということも結構あるあるです。しかしながら、高い評価を得た前作に満足せず、使い勝手について真摯に向き合うブランドの姿勢が垣間見えると、ユーザーとしても背筋が伸びます。こういった細部にフォーカスし機能性を向上させ、そして新しい価値を提供してくれるブランドは、いまどのくらいあるのでしょうか。

バッグは荷物が入ればなんでもOK。それもまた良し。一方でブランドのアイデンティティを知り、私たちの生活には欠かせないプロダクトであることを感じた時、自己満足ではないまた別の価値を感じさせてくれます。

「SHOOTING TOTE PRO」にはそんな魅力が詰まっているはずです。

Source: MONOLITH