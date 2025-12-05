省スペース＆アレンジ自在！デスク周りは「突っ張り壁面収納」が正解！
賃貸物件でも壁や天井に穴を開けず、気軽に設置できる「突っ張り壁面収納」は、デスク周りの頼れるアイテム。スペースや収納物に合わせてアレンジが効き、収納家具に比べ見た目の圧迫感も控えめ。魅力満載の突っ張り収納から、おすすめの3アイテムを紹介！
スッキリ美しいデザイン性と利便性を両立したシェルフ
平安伸銅工業
「エアシェルフ」デスクサイドシェルフセット
3万4540円
支柱が1本で他の突っ張り収納製品より設置が簡単、かつスッキリした見た目。仕事道具やお気に入りのアイテムを、少ないスペースで置ける。3つの棚とフック1個が付き、別途購入し追加も可能。ブックエンドなどカスタマイズできる別売りアイテムも豊富だ。
DIY初心者も簡単に設置でき、カスタマイズは無限大！
平安伸銅工業
「ラブリコ」シリーズ
オープン価格（2×4アジャスター：実勢1496円前後〜）
2×4など自分で用意した木材を天井と床に突っ張って固定する収納パーツシリーズ。英語の｢研究室｣（ラボ）と仏語の「寄せ集め自分で作る」（ブリコラージュ）が名前の由来で、アイデア次第で理想的な収納を作れる。木材に色を塗るなどアレンジもしやすい。
背板付きで目隠しや間仕切りとしても活躍！
クオリアル
突っ張り式ウォールラック Hang
9490円
2本の支柱にあらかじめ7枚の背板が付き、間仕切りとしても使いやすい。付属の2枚の棚板は同梱のフックで好きな位置に設置でき、小物を吊り下げるための小フックも7個付属。幅は40cm、60cm、80cmの3種があり、カラーは全6色。別売りで棚を増やすことも可能だ。
