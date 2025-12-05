賃貸物件でも壁や天井に穴を開けず、気軽に設置できる「突っ張り壁面収納」は、デスク周りの頼れるアイテム。スペースや収納物に合わせてアレンジが効き、収納家具に比べ見た目の圧迫感も控えめ。魅力満載の突っ張り収納から、おすすめの3アイテムを紹介！

スッキリ美しいデザイン性と利便性を両立したシェルフ

平安伸銅工業

「エアシェルフ」デスクサイドシェルフセット

3万4540円

支柱が1本で他の突っ張り収納製品より設置が簡単、かつスッキリした見た目。仕事道具やお気に入りのアイテムを、少ないスペースで置ける。3つの棚とフック1個が付き、別途購入し追加も可能。ブックエンドなどカスタマイズできる別売りアイテムも豊富だ。

↑支柱には、ケーブルを沿わせる溝があり、配線ノイズを最小限にできる。別売りでケーブルの飛び出しを抑えるガイドもある。

↑奥行きの異なる2種の棚が付属。いずれも付属のネジ一本を調整するだけで高さを変えられる。アルミ素材で13.5mmの薄さながらも耐荷重10kgを実現。

DIY初心者も簡単に設置でき、カスタマイズは無限大！

平安伸銅工業

「ラブリコ」シリーズ

オープン価格（2×4アジャスター：実勢1496円前後〜）

2×4など自分で用意した木材を天井と床に突っ張って固定する収納パーツシリーズ。英語の｢研究室｣（ラボ）と仏語の「寄せ集め自分で作る」（ブリコラージュ）が名前の由来で、アイデア次第で理想的な収納を作れる。木材に色を塗るなどアレンジもしやすい。

↑支柱を立てるためのアジャスター。特別な技術がなくても安全かつ簡単に、床や天井を傷めることなく設置できる。白など、全5色展開。

↑間仕切りとしても設置でき、有孔ボードを組み合わせるとより仕切りらしくなる。お気に入りを飾るディスプレイや収納として、幅広く活用できる。

背板付きで目隠しや間仕切りとしても活躍！

クオリアル

突っ張り式ウォールラック Hang

9490円

2本の支柱にあらかじめ7枚の背板が付き、間仕切りとしても使いやすい。付属の2枚の棚板は同梱のフックで好きな位置に設置でき、小物を吊り下げるための小フックも7個付属。幅は40cm、60cm、80cmの3種があり、カラーは全6色。別売りで棚を増やすことも可能だ。

↑アジャスター付きで、一人でも簡単に設置できる仕様。左右の支柱の長さを変えられるため、多少なら段差がある場所にも設置可能だ。

↑通常の棚のほかミラーやマガジンラックが付いたタイプなどもラインナップする。

