今回も可愛いーーーッッ！！【マクドナルド】子どもにあげたい♡「新作ハッピーセット」

人気キャラクターとのコラボや、未確認生物UMAの図鑑など話題のおもちゃがついている【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。今回は、11/28（金）より第3弾の販売がスタートした「ムーミン」のおもちゃをご紹介します。第1弾・第2弾のおもちゃがすべて登場するので、GETできなかった方はチャンスです！

便利でかわいい「はぶらしホルダー」

木の幹に寄りかかって貝殻の看板を持ったムーミンがシュールでかわいいこちらは「ムーミントロール はぶらしホルダー」です。幹の部分が2つに分かれていて、歯ブラシを立てて置くことができます。ムーミンが持っている看板は、表裏で違うデザイン。ピカピカの貝殻と汚れた貝殻になっているため、歯磨きが完了したかをチェックできます。歯磨きが嫌いなお子さんも楽しみながら歯磨きできそうです。

にやにやしちゃうかわいさ「ニョロニョロのくし」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ニョロニョロが可愛すぎるー」と大興奮のこちらは「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」です。ボートに並んだニョロニョロたちがそのままヘアコームになっているユニークなアイテム。実際にくしとして使うのは難しそうなので、飾って楽しむのがおすすめです。ほかにもミィのシールケースやスナフキンのメモホルダーなどおもちゃは全6種類。無くなり次第終了なので、ムーミン好きはお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Yuri.A