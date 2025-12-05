女子プロレスラー・井上貴子（56）が4日、自身のインスタグラムを更新し、元櫻坂46・土生（はぶ）瑞穂（28）との2ショットを披露した。



【写真】親戚が来ました！土生＆井上が笑顔でピース

「いとこ姪の瑞穂の観劇」と切り出し、土生が出演する舞台「山本試験紙vol.3『ジェネレーション』」（12月4～8日、東京・三越劇場）を見たことを伝えた。



「初日ということもあり こっちがキンチョー♡でも堂々たるもんです 立派にステキな役を演じていました 感動しちゃったなー」と素直な感想も。「舞台ってドラマや映画にはない『生感』がたまらなくて好きなんだー」とプロレスとも通じる思いを明かした。



「瑞穂カッコよかった 櫻坂46を卒業して 一歩ずつ我が道を確実に歩んでいるね Happyで」と“親戚のおばちゃん”としての思いも伝えた。「いとこ姪」と表現しているが、土生は井上のいとこの娘に当たるという。土生も5日に自身のXに井上と同じ画像を掲載し「昨日、無事に初日を迎えることができました！観に来てくださった皆さん本当にありがとうございます♡親戚で女子プロレスラーの井上貴子さんが観に来てくださり、たくさん褒めてくれたよ…！責任も感じますが、これまでの経験を力に変えて頑張っています。今日の公演も楽しみです」と感謝していた。



井上と土生が親戚だということを知らないファンもいたようで、「昔から好きだったレスラーと好きなアイドルが親戚ってどこでどう繋がるか分からない」と驚きの声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）