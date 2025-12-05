グラビアアイドルでVTuberとしても活動している、人気アイドルグループ「虹のコンキスタドール」と「でんぱ組.inc」の元メンバー・根本凪がこのほど、SPA!デジタル写真集「イノセント×セクシー」（扶桑社）の発売を記念して、コスプレ感満載の誌面カットを公開した。



【写真】うなじから匂い立つ魅力が漂っています

異世界物語の主人公になりきった根本が、自慢のもちもちボディを駆使して敵を討つ!!壮大なテーマを基に撮影が敢行された同作では、「もしRPGゲームのパーティーの仲間として、根本凪が同行していたら」という、妄想シュチュエーションを具現化している。



強敵が待ち構える森林で、根本が演じる下段の構えで待ち構える戦士・ねもぺろ氏の姿が確認出来る。ページをめくると、防具を外した戦士の姿が。タイトル通りの構図を目の当たりに出来つつ、王道RPGゲームで起こりえない展開に、胸が張り裂けそうになるはず。果たしてどのような戦いで、この様な展開に至ったのか、顛末が気になるところだ。また、川瀬で涼しむ戦士の休息する場面では白い肌と女性らしい曲線美、豊満ボディに目が向いてしまう。



根本凪は、茨城県生まれ。2022年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberとしても活動を開始。現在は、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のメンバーとしても活躍中。



（よろず～ニュース編集部）