食楽web

旅先で「その土地ならではの一杯をゆっくり味わいたい」と思うことはありませんか？

ホテルのBarは、観光の余韻に浸りながら静かな時間を過ごせる大人の隠れ家です。

そこで今回は、札幌を代表する老舗ホテルである『札幌グランドホテル』と『札幌パークホテル』にあるBarを紹介します。

札幌グランドホテルのラウンジ・バー オールドサルーン1934

『札幌グランドホテル』にある「ラウンジ・バー オールドサルーン1934」は、500種類以上のカクテルがそろう札幌を代表する名バー。中でも、366種類のバースデーカクテルを取りそろえることでも知られています。

メニューを開いた瞬間、魅力的なカクテルがずらりと並び、迷う時間さえも楽しいひととき。今回は、初代チーフ・バーテンダー原田好位氏によるシグネチャーカクテル「1934」や、酒場長・武井忠広氏が作り上げた「大雪」を味わいました。

ジャズの生演奏が響く落ち着いた空間でいただく一杯は格別。平日の夜でも満席になるほど人気のため、訪れる際は予約がおすすめです。

●SHOP INFO

札幌グランドホテル

住：北海道札幌市中央区北1条西4丁目

TEL：011-261-3311

https://grand1934.com/

札幌パークホテルの会員制クラブ「パーククラブ」

中島公園の一角、『札幌パークホテル』にある「会員制クラブ パーククラブ」は、上質で大人の雰囲気に満ちた隠れ家的Barです。

今回いただいたシグネチャーカクテル「パーククラブクーラー」は、ダークラムにホワイトミント、ライムジュースを合わせ、トニックで仕上げた清涼感のある一杯。軽やかな味わいが広がり、気持ちまでほどけていくようです。季節限定のカクテルも揃っており、訪れるたびに違う魅力に出会えるのも楽しみのひとつ。

「おすすめウイスキーテイスティングセット」[食楽web]

さらにウイスキー好きに人気なのが、「おすすめウイスキーテイスティングセット」。「イチローズモルト」「厚岸」「山崎」「余市」「宮城峡」などの国産ウイスキーから3種を選べ、ゆっくりと香りと奥行きを堪能できます。

●SHOP INFO

札幌パークホテル

住：北海道札幌市中央区南10条西3丁目1-1

TEL：011-511-3131

https://park1964.com/

（撮影・文◎加藤朋子）