自民党と日本維新の会の与党は衆議院の議員定数を削減する法案を５日、国会に提出しました。



1割削減を目指すものですが、県内関係者の反応は…。



自民・維新の与党が国会に共同提出した法案は衆議院議員の定数の1割削減を目指すものです。その上で1年以内に結論が得られなければ小選挙区と比例代表合わせて45議席を削減するとしています。



自民党の試算ではこのうち25議席を小選挙区で減らした場合影響を受けるとされたのは、「20の都道府県」です。東京で「3」、神奈川、千葉、大阪が「2」、長野をはじめ愛知、北海道など16の道府県で「1」減る試算になっています。





与党の県内関係者は…。自民党県連 宮下一郎会長「小選挙区で25とか削減となればこれはもう多くの県で影響が出ますし長野県も含めて今の試算では影響が出るだろうということ」「実際は来年の秋の国政調査の数字が出てからになると思うがまずは今の制度のままで削減になるかどうかはこの1年間の議論を経て結論が得られなければそういうことで削減の手つづきに入ろうという法案なので今時点ではきまってない」「いづれにしても削減をうける多くの県、そして多くの議員ないしぶちょうが影響をうけるというのはおっしょる通り」日本維新の会・県総支部 手塚大輔代表「国民の皆さんがこれだけ物価高等で苦しい思いをしている状況で政治家が身を切って自分たちのえりを正していくことが最も重要だと思いますので/われわれにとっては一丁目一番地の改革でしたので自民党さんがそれに同意して進めていくという方向性になったことは非常に良かったんじゃないかなと思います」一方、野党側は反発を強めています。立憲民主 杉尾秀哉さん「はっきりいって憤りですよね。やみくもに定数削減すればいいという話でもない。もしどうしても行政改革というか身を切る改革というならば、そしたら歳費を1割、全員一律でカットすることもできるわけだし。選挙制度自身も選挙区25、比例20という切り方でなくて国民民主党が言い出している中選挙区に戻すとかいろんな論点がある」公明党 中川宏昌「与党単独でこういった法案を作るのは極めて乱暴で民主主義の根幹を揺るがすものだと思っている。今は多様化した時代の中で地方の意見は極めて大事だけど、結果的に（削減が）地方の声を落としてしまう、そういう状況になりかねないと思う」高市総理は今国会での法案成立を目指していますが参議院では与党が過半数割れしている中、成立までの道筋は不透明です。