東京ディズニーリゾートに、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』のアートを使用したスペシャルデザインのポップコーンが登場中！

ポップコーンのレギュラーボックスが映画の世界観を楽しめる限定デザインに変わっています☆

東京ディズニーリゾート『ズートピア２』ポップコーン、レギュラーボックス

価格：400円

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：東京ディズニーリゾート両パークのポップコーンワゴン

※東京ディズニーランド「ビッグポップ」、東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン (フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー前)」では販売されません

パークでの食べ歩きの定番、ポップコーンのレギュラーボックスに『ズートピア２』デザインが期間限定で仲間入り！

ボックスには、テーマパークに潜入捜査を行う「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の姿が描かれています。

アトラクションやパークの風景を楽しむ2人の様子が、コミカルかつキュートに表現されたデザインです。

いつものポップコーンが、特別デザインのボックスに入り、映画の公開を祝うスペシャルなメニューに早変わり☆

ポップコーンワゴンで気軽に購入できるため、手軽に『ズートピア２』の世界観に触れられます。

東京ディズニーリゾート『ズートピア２』ポップコーン、レギュラーボックスの紹介でした。

