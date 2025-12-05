“アイウェア”超特急、わちゃわちゃ表紙 “変怒哀楽”顔も披露
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、12日発売の雑誌『mini』1月号（宝島社）の表紙を飾る。
【写真】超特急らしさ全開！“変怒哀楽”顔を披露
巻頭16ページの特集（1月号と増刊号共通）は、爆盛れのソロカット、3グループに分かれて撮影したわちゃわちゃカットを掲載。「誰の目が好き？」「一番“俺のこと好きだな”と感じるのは誰？」など、メンバーに関する1問1答のほか、「今日のビジュ何点？」「この3人でドラマを撮るなら？」など、3人組に分かれてクロストークも行い、インタビューの読み応えもたっぷりとなっている。
また、超特急スペシャル付録がついた増刊号も同時発売される。増刊号のみにつく超特急スペシャル付録は、同誌撮り下ろし写真で制作した「フォトカード風▼両面ピンナップ（※▼＝ハート）」と「変怒哀楽!?A4ステッカーシート」の2点となる。
【mini編集部コメント】
念願かなってついに！『mini』初となる超特急の表紙ということで、1月号のみならず、超特急スペシャル付録のついた増刊号も作らせていただきました。
1月号の表紙は、メンバー全員メガネやサングラスをかけて、笑ったりウインクしたりとっても楽しげな雰囲気！そんなメンバーを見て、増刊号ではサングラスを着用したハローキティ。なのに超特急はメガネもサングラスも外してしゅっとしたおすまし顔!?という（勝手な）裏テーマで、ハローキティ付録と表紙を制作しました。
特集では、バルコニーやベッドにいるメンバー、絨毯にゴロンしてるメンバーなど、コンセプトを変えて撮影したソロページでも、それぞれこだわりのポージングで撮影したほほ笑ましいトリオページでも、こちらの要望に120％で応えてくださった超特急の皆さんに大感謝です。
また、増刊号のみにつくminiオリジナルの超特急ステッカーは、彼ららしさを出したくて、喜怒哀楽ならぬ「変」怒哀楽の4変化がかわいい顔面ダイカットステッカーにするなど、表紙も特集も付録も、たくさんのこだわりを詰め込みましたので、ぜひお手に取ってみてください！
メンバーの仲のよさが伝わる撮影メイキングや1問1答なども随時mini公式YouTube、TikTok、InstagramにUPしていきますので、あわせてお楽しみいただけるとうれしいです。2025年の締めくくり！「#mini超特急号」ご贔屓（ひいき）に▼（※▼＝ハート）。
【写真】超特急らしさ全開！“変怒哀楽”顔を披露
巻頭16ページの特集（1月号と増刊号共通）は、爆盛れのソロカット、3グループに分かれて撮影したわちゃわちゃカットを掲載。「誰の目が好き？」「一番“俺のこと好きだな”と感じるのは誰？」など、メンバーに関する1問1答のほか、「今日のビジュ何点？」「この3人でドラマを撮るなら？」など、3人組に分かれてクロストークも行い、インタビューの読み応えもたっぷりとなっている。
【mini編集部コメント】
念願かなってついに！『mini』初となる超特急の表紙ということで、1月号のみならず、超特急スペシャル付録のついた増刊号も作らせていただきました。
1月号の表紙は、メンバー全員メガネやサングラスをかけて、笑ったりウインクしたりとっても楽しげな雰囲気！そんなメンバーを見て、増刊号ではサングラスを着用したハローキティ。なのに超特急はメガネもサングラスも外してしゅっとしたおすまし顔!?という（勝手な）裏テーマで、ハローキティ付録と表紙を制作しました。
特集では、バルコニーやベッドにいるメンバー、絨毯にゴロンしてるメンバーなど、コンセプトを変えて撮影したソロページでも、それぞれこだわりのポージングで撮影したほほ笑ましいトリオページでも、こちらの要望に120％で応えてくださった超特急の皆さんに大感謝です。
また、増刊号のみにつくminiオリジナルの超特急ステッカーは、彼ららしさを出したくて、喜怒哀楽ならぬ「変」怒哀楽の4変化がかわいい顔面ダイカットステッカーにするなど、表紙も特集も付録も、たくさんのこだわりを詰め込みましたので、ぜひお手に取ってみてください！
メンバーの仲のよさが伝わる撮影メイキングや1問1答なども随時mini公式YouTube、TikTok、InstagramにUPしていきますので、あわせてお楽しみいただけるとうれしいです。2025年の締めくくり！「#mini超特急号」ご贔屓（ひいき）に▼（※▼＝ハート）。