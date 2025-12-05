三浦翔平＆山崎育三郎、大みそか放送“ザワつくトリオ出演ドラマ”に出演決定
テレビ朝日系では、12月31日後5：00〜深1：00まで『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP』の8時間特番を放送する。今年は、人気ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とのまさかの全面コラボが実現し、番組内でオリジナルドラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送される。
【写真】すでにいいチームワーク！笑顔の大森南朋＆相葉雅紀＆松下奈緒
そしてこのたび、本作に三浦翔平と山崎育三郎が出演することが決定した。三浦翔平が演じるのは、高嶋ちさ子のマネージャー・伊藤和馬（いとう・かずま）。コンサート当日、楽屋を訪ねた一茂、良純を迎えるシーンで登場する。山崎の役柄は明かされていない。
長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の”ザワつくトリオ”、そして高橋茂雄に加え、『大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜』で豪華トリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒も登場することが決定している。
現代捜査のキーマンとも言うべき最先端のプロフェッショナル集団、【ＳＳＢＣ＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】の“別班”【ＳＳＢＣ強行犯係】の伊垣修二（大森）、名波凜太郎（相葉）、捜査一課の青柳遥（松下）が、日本列島を揺るがす『“高嶋ちさ子殺人事件!?”』を“大追跡”するという、まさに年末の特別感満載の豪華コラボが実現する。
現在も引き続き、撮影中の本作。物語はコンサート開演直後、舞台上のちさ子が照明の下敷きとなって殺害される衝撃の場面から幕を開ける。照明のワイヤーを切断したのはいったい誰なのか。容疑者は会場を埋め尽くす観客全員となる。
