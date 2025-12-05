田中みな実、“あざとさ”がひとり歩き…世間のイメージに本音告白へ
俳優の田中みな実が7日、MBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【番組カット】デコルテあらわ…肩出し衣装で登場した田中みな実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、ドラマや映画にひっぱりだこの田中。過去には、ストイックに美を追求する姿勢が女性たちの共感を呼び、おすすめ美容アイテムが飛ぶように売れる“田中みな実売れ”という言葉まで誕生したほど。さらには、2019年に刊行した写真集『Sincerely yours...』が“令和No.1”の売上を記録するカリスマぶり。そんな田中が人知れず抱えてきた本音を、赤裸々に語りつくす。
2009年にTBSにアナウンサーとして入社した田中に最初についたイメージが“ぶりっ子”。その後、“あざとさ”をテーマにしたバラエティ番組に出演したこともあり、“あざとい”イメージがひとり歩きし、「平成あざと女王」と呼ばれるまでに。周囲が持つイメージに囚われた日々を本音で語る。
そんな田中が、TBSを退社しフリーに転身後、注目を集めてきたジャンルといえば“美容”。美容ルーティン、ビューティ格言など、彼女の発信は常に女性たちの関心の的となっている。しなやかに生きているように見える田中の心の内が明かされる。
【番組カット】デコルテあらわ…肩出し衣装で登場した田中みな実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、ドラマや映画にひっぱりだこの田中。過去には、ストイックに美を追求する姿勢が女性たちの共感を呼び、おすすめ美容アイテムが飛ぶように売れる“田中みな実売れ”という言葉まで誕生したほど。さらには、2019年に刊行した写真集『Sincerely yours...』が“令和No.1”の売上を記録するカリスマぶり。そんな田中が人知れず抱えてきた本音を、赤裸々に語りつくす。
そんな田中が、TBSを退社しフリーに転身後、注目を集めてきたジャンルといえば“美容”。美容ルーティン、ビューティ格言など、彼女の発信は常に女性たちの関心の的となっている。しなやかに生きているように見える田中の心の内が明かされる。