クマ被害が深刻化する中、福島県昭和村がドローンを使った対策を始めた。

クマに襲われる危険を避けながら上空から探索し、発見時にはスピーカーで追い払いもできる。熱を感知してクマの移動ルートを探すことで、駆除の効率化にもつながっているという。（重本和）

県内では今年度、エサ不足が要因となって人里でのクマの出没が増加している。目撃数は１８９４件（１１月３０日時点）で、過去最高だった２０２３年度の７０９件を既に大幅に上回っている。

昭和村の集計では、村内で２６件（１２月１日現在）の目撃があり、捕獲数は９０頭を超えた。１０月１６日には村道で５０歳代男性がクマに左手をかまれる被害があった。村担当者は「例年とは出方が違う。朝や夕暮れだけでなく、日中も出るようになった」と危機感をあらわにする。

そこで村が１０月に取り入れたのがドローンによるクマの探索だ。村では昨年、山岳遭難が多発したことから、ＮＴＴドコモビジネス（東京都）と提携し、ドローンによる遭難者の捜索を進めてきた。今回は、そのシステムを応用した。

ドローンは、ルートを設定すれば自動で飛行する。２００〜３００メートル離れた場所から操作も可能で、映像でドローン周辺にクマがいないか監視ができる。クマの発見時には、スピーカーで音を出して追い払う。爆竹や犬の鳴き声、サイレン、銃声など複数の音を使い、効果を検証している。

カメラは通常のものに加え、熱を感知する「サーマルカメラ」を搭載。通常では発見が難しい夜間や、草むらに隠れたクマも探し出せる。クマやイノシシなどが通った獣道も、動物が残した熱で判別し、猟友会に情報提供することで効果的な場所にわなを設置できるという。追い払い後に追跡することでも獣道の特定が可能だ。

発見時には、村のホームページ上にある有害鳥獣の出没を知らせるサイトで発見場所を示し、注意を促している。

ドローンは、クマの目撃など住民らからの通報を受けて出動する。１０月の運用開始以降、ほぼ毎日出動しており、１１月１１日には１４分間の飛行でクマ１頭、イノシシ３頭を発見した。村総務課の担当者は「猟友会にドローンを加えることで他の自治体より数段早い対策を打てる」と手応えを話す。現在は職員３人が扱っているが、講習などを行って運用体制を拡充する考えだ。

村職員に講習や導入後の運用支援を行ったＮＴＴドコモビジネスには、秋以降多くの自治体から問い合わせがあるという。