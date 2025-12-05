フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナルは５日、名古屋市のＩＧアリーナで第２日が行われ、ジュニア男子のフリーは、ＳＰ首位の中田璃士（りお）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１６３・２２点をマークし２位、合計２４９・７０点で２位だった。

ＳＰ６位の西野太翔（神奈川・星槎国際横浜高）は合計２０２・６０点で５位。一昨季のジュニア世界王者でＳＰ２位のソ・ミンギュ（韓国）が華麗な演技を見せ、合計２５５・９１点で優勝した。

前日のガッツポーズから一転、中田は拳を手のひらにたたきつけて悔しがった。頂点には惜しくも届かず、「まだ弱い」と漏らした。

冒頭の４回転サルコーと連続ジャンプまでは危なげなかった。しかし、「そこからはあまり覚えていない」と言うほど苦しかった。続く４回転トウループはバランスを崩し転倒こそ堪えたが、出来栄え点（ＧＯＥ）はマイナス。終盤は疲労が見え始め、ジャンプやスピンにもミスが出た。

４回転ジャンプ３本を組み込んだ攻めの構成で、「ここで逃げないでできた」という手応えはある。失敗があった中でもＳＰとフリーの合計２４９・７０点は自己ベスト。昨年や一昨年の大会なら十分に優勝という堂々のスコアだった。

試合後、「４回転を跳んでも負けたら意味がない」とも語ったが、味わった悔しさは無駄にはならない。きっとまた強くなる。（森井智史）