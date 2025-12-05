お散歩中、ご近所で暮らしている高齢の女性宅へ寄り道したいという秋田犬さん。何気なく寄ってみたら…あまりにも『尊い時間』を捉えたその光景は記事執筆時点で30.2万回を超えて表示されており、多くの称賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：『ご近所のばあちゃん家に寄りたい』という大型犬→思ってもいなかった『感謝』】

ご近所のばあちゃん家に寄りたいと言う大型犬

Xアカウント『@AkitaInuJun1』に投稿されたのは、秋田犬「純」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんと娘の「天」ちゃん、天ちゃんの娘であり純ちゃんの孫にあたる「アキラ」ちゃんと一緒にお散歩を楽しまれていたという純ちゃん。

その道中、ご近所で暮らす高齢女性のお家に行きたいと言い出したのだそう。

何気ない寄り道が生む『尊い時間』に反響

飼い主さんは、純ちゃんの希望通り、女性のお家まで行き、窓を叩いてみたところ、杖なしでは歩けないにも関わらず、わざわざお話をしに出てきてくれたのだといいます。

『病気とかはしない？』『健診とかもあるの？』純ちゃんたちのことを気遣う言葉を掛けてくれたという女性。寄りたいと主張した純ちゃんがのんびりと伏せてくつろぎながら、飼い主さんと何気ない会話を交わす女性のほうにチラリと視線を巡らせるだけ…。

そのお姿はまるで『元気なら良かった』なんて言っているかのようで、女性にも『安否確認に来てくれて嬉しい』と喜ばれたのだそう。

何気ない寄り道、何気ない会話…。何も特別なことは無いかのようなその光景には、時代の流れとともに失われつつあるご近所付き合いの素晴らしさや、大切さが詰まっているようで、多くの人々に感動を届けることとなりました。

この投稿には「声掛けてもらってきっと嬉しかったと思います」「ご近所付き合い、大切ですよね」「すっごく嬉しいと思う！」「テレパシー感じ取ったかな？」「素晴らしいです」など多くの称賛コメントが寄せられています。

秋田犬親子との穏やかな日々

10歳の純ちゃんは、実の娘である8歳の「天」ちゃん、天ちゃんの娘であり孫にあたる「アキラ」ちゃんと共に暮らす穏やかで心優しい女の子。

お散歩中、行き交う人々のほとんどが知り合いで日々あいさつ運動にも励まれているのだそう。

その尊い暮らしぶりは、日々多くの人々に秋田犬の魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@AkitaInuJun1」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。