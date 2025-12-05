お笑いタレント・江頭2:50（60）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント・大久保佳代子（54）がゲスト出演し、買い物事情について語る場面があった。

フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ!」の最終回以来、約7年ぶりの再会を果たした2人。今回は「プロ独身江頭＆プロ独身大久保、めちゃイケコンビでドンキ爆買いしてみた」というタイトルで動画がアップされた。

そこで「お金は何に使っている?」という話題になると、大久保は「私は本当に使わない人間です。ブランド買わないし、車も持ってないし。でも去年マンションを買って、ローンがちょっとあるけど。本当に全然使わない」と明かしていた。

なお大久保は24年6月放送のフジテレビ「EXITV」にて、マンション購入を決意した理由を明かしている。「もう（不動産価格が）下がらないし、この年で今独りだから、借りるのも難しくなってくるのよ」といい、テレビ7本、ラジオ4本のレギュラーを抱えている今なら「ローンが組めるって。もしレギュラーが減ってたら組めないらしいよ」と語っていた。