フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025 ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した美馬学氏（39）がスペシャルゲストとして出演。“実は…”な思い出シーンを振られ、笑顔になる場面があった。

3時間特番の中で、ドジャース・大谷翔平投手（31）の今季活躍や過去の懐かしい映像を振り返った時だった。

大谷が日本ハムから海を渡る前のラストマッチで最後に対戦したのが当時楽天で投げていた美馬氏…という話に。

そのことを振られると、美馬氏は「はい」と控えめに一言。番組側は、その打席結果を見逃し三振、左飛、遊ゴロと完璧に抑え込んだことを発表した。

拍手を浴びた美馬氏だったが、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（49）から「これはやっぱ…いろんなところで言っちゃう感じですか？」といじられると「いや、言わないんですけど」と回答。

それでも、当時の映像を見た直後だったこともあって「でも、あんまりああいう動画ないんで。あれ、ちょっと持ち歩こうと思います」と控えめな笑みを浮かべていた。