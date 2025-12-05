超ときめき宣伝部、「超最強」生披露 「“超最強”な1年だった」『TikTok Awards Japan』で会場魅了
アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）が5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』に登壇。ヒット曲「超最強」を生披露した。
【写真】美脚スラリ！キュートな衣装で魅了した超ときめき宣伝部
アワードに先立って行われた大賞の発表にも出演していた超とき宣。アワードでは、パフォーマンスを披露し、観衆はペンライトを振りながら魅了された。
今年の活動について、坂井仁香は「“超最強”な1年だった」と振り返り、来年に向けて「たくさんの方に知っていただけるような楽曲を発信していきたい」と話した。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。
