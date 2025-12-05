¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏº»á¡¡¹ë±«Èï³²¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤ËµëÉÕ¶â¤òÍ×µá¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏº»²±¡µÄ°÷¤Ï£µÆü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö»²µÄ±¡ºÒ³²ÂÐºö¤ª¤è¤ÓÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¼Áµ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÎ¥Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÎ¥Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ±×¤ÎÊÝ¸î¤ª¤è¤ÓÁý¿Ê¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÀÖ´ÖÆóÏºÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÁê¤ÈËÒÌîµþÉ×Éü¶½Áê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÏÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¼ÁÌä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ¦½ôÅç¡¦È¬¾æÅç¡ÊÅìµþÅÔÈ¬¾æÄ®¡Ë¤Ï£±£°·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷£²£²¡¢£²£³¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÚÀÐÎ®¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÂ»²õ¤Ê¤É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦»º¶È¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÈ¬¾æÅç¤ÎºÒ³²¤Ç¶ì¤·¤à»ö¶È¼Ô¤¿¤Á¤ËÆó½Å¥í¡¼¥ó¤ÎµßºÑºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÆó½Å¥í¡¼¥óµßºÑÂÐºö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤Ç»ö¶È¼Ô¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÀÖ´Ö»á¤Ï¡Ö»öÁ°¤ÎÄÌ¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤³¤È¤ËÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÍ½È÷Èñ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Þ¤Î»þÅÀ¤Ç£²£¹£°£°²¯±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊäÀµ¤Ç£·£°£°£°²¯±ß¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò»È¤¦¤À¤±¤ÇÅç¤Î»ö¶È¼Ô¡¢·ÐºÑ¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¿ô¤«·î¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤¬¤Ç¤¤ëµëÉÕ¶â¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¹â»Ô¡ËÁíÍý¤Ë¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÖ´Ö»á¤Ï¡ÖÀ¸³èºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ê´É¾ÊÄ£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£½Ä³ä¤ê¤ÎÊÀ³²¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÆâ³ÕÉÜ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁíÍý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¿Ã¤¬¤³¤ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í½»»¤¬Íí¤àÌäÂê¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÁíÍý¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍý¤Ë¤´ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀÖ´Ö»á¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë½ê´É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ÎÆó½Å¥í¡¼¥ó¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç£±²ó¤À¤±¤ä¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤À¤±¤Ï¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î´ðËÜÅª¤Ë»ö¶È¼Ô¤¬»ö¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÂßÉÕ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ä¤á¤í¤È¡£¡Ê»ö¶È¼Ô¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ë±Ä¶ÈÍø±×¤ò¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÅÏ¤·ÀÚ¤ê¤ÎµëÉÕ¶â¤ò½Ð¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤Èµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÖ´Ö»á¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¼Áµ¿¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¼«¿È¤¬ºÒ³²¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¡ËÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÈïºÒ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÊÎòÂåÀ¯¸¢¡Ë¤Î°è¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£±Ç¯¤À¤±¤Ç£±£¹¤«½ê¤â¤ÎºÒ³²¤¬½±¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
