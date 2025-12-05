¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃæÂ¼¹¸ ³«ËëÁ°¤ÏàÂåÂÇÀìÇ°á¤â2000ËüÁý¡ª¡¡Íèµ¨¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£µÆü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£²£°£°£°Ëü¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³«ËëÁ°¤ÏÂåÂÇ¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë£±£±£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾ºµë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¥±¥¬¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èæ³ÓÅªÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡££¸·î¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£µ£°£°°ÂÂÇ¤âÃ£À®¤·¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡££±£±·î¤Ë¼õ¤±¤¿¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¼ê½Ñ¤«¤é£±¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤ÏÃÊ³¬¤ò¸«¤ÆºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡Ö¾Ç¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤ÏÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¡£µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î½éÆüÆþ¤ê¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ê³«Ëë¤Ë¡Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥Áè¤Î³èÀ²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ÏÍèÇ¯¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡¢£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿Âë¤ÎÇØÈÖ¹æ£·¡£Íèµ¨¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë