SixTONES田中樹、登壇者に紳士的な気遣い 会場から感嘆の声【TikTok Awards Japan 2025】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催。MCとしてSixTONESの田中樹が登場し、登壇者に紳士的な気遣いを見せた。
【写真】30歳STARTOイケメンに「大丈夫？」と見守られた登壇者
アニメコンテンツの魅力を際立たせ、幅広いアニメファンに影響を与えたアカウントに贈られる「Anime of the Year」を受賞した人気アニメ「ワンピース」。イベントには、同アニメの人気キャラクター・チョッパーが登壇した。
ステージまでの階段を慎重に登るチョッパーに田中は「大丈夫？」と心配。チョッパーがステージにたどり着くまで笑顔で見守る紳士的な一面を見せた。会場からはチョッパーが無事に登ることができたことに安堵する声や田中の気遣いに感嘆する声が漏れていた。
また、イベント終盤には「Video of the Year」を受賞した「ラブライブ！」シリーズの「愛◆スクリ〜ム！」（◆は正確にはハートマーク）を出演者の一部で歌唱する場面が。「Artist of the Year」にノミネートしたCUTIE STREETと超◆ときめき宣伝部（◆は正確にはハートマーク）は一列に並び、同曲で話題となったキャッチーなフレーズ「◯◯ちゃん！何が好き？」「チョコミントよりあ・な・た」をそれぞれ自己流にアレンジして披露した。
CUTIE STREETの桜庭遥花は「ぱるたん（桜庭の愛称）、何が好き？」の掛け声に合わせ、「いちごミルクよりもあ・な・た」と回答。超◆ときめき宣伝部の菅田愛貴は「超ときめきレモンよりもあ・な・た」とそれぞれ個性溢れるアレンジで魅了した。そして、最後に「田中樹さーん」と田中に振られると、田中は「はい！」と驚いた顔で返事。「何が好き？」との質問には、「あっ、そういうプライベートな質問は答えられません」とテンポよく回答し、笑いを誘った。その後も「突然名前を呼ばれたのでびっくりしました」と語っていた。
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、田中とフリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
