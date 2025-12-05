元タレントでYouTuberの木下優樹菜さんが2025年12月4日、38歳の誕生日を迎え、娘のある行動に「大号泣」したとのエピソードをインスタグラムで伝えた。

木下さんは10年にお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史さんと結婚し、12年8月に長女・莉々菜（りりな）さん、15年11月に次女・茉叶菜（まかな）さんが誕生。19年に離婚を発表。21年には元サッカー選手・三幸秀稔さんとの交際が報じられた。

「本当に良く大きくなってくれて」

木下さんは投稿文で、38歳を迎えたとして「歳を重ねる度に...家族・身内・"私"を支えてくださる"全て"の人に感謝の気持ちが強くなります」などと伝えた。子どもたちについては、

「長女が置き手紙してくれた手作り（ラブレターの絵文字）に昼から大号泣しまして。本当に良く大きくなってくれて こちらが感謝です。



次女は 頑張って何かを作っていたので楽しみだなぁ 今日は、料理が苦手、食べる係のRirinaが夕飯を作ってくれるので楽しみだなぁ幸」

とエピソードを明かした。「本当は綺麗にメイクをしてしっかり着飾った写真を載せるべきなのですが。いつも通りのすっぴん日焼け止めのみの私をお届けいたしますっと。〜今日のお弁当も添えて〜」ともいい、黒ぶちメガネをかけた近影や手作り弁当の写真を披露している。

投稿のコメント欄には、「お誕生日おめでとう！！！」「りぃまかのお祝い嬉しすぎるね」「充実した最高にハッピーな一年になりますように」などと祝福の声が寄せられている。