日本一家族で楽しめるマイクラアニメ『さわだファミリー⭐︎ハピクラ!』、知らないゲームでも楽しく見れる！ ボイロ実況者『さくよう』をご紹介します。

日本一家族で楽しめるマイクラアニメ『さわだファミリー⭐︎ハピクラ!』

今週のピックアップ

『あのMOBなぁに？ #マイクラ #マイクラアニメ』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

さわだパパさん：「『さわだファミリー⭐︎ハピクラ!』というチャンネル名で、主にマインクラフトのアニメショート動画を投稿しています。基本はお子様向けに楽しんでいただく内容ですが、親世代の方もつい一緒に見たくなるような動画を目指しています。 メンバーは私『さわだパパ』と『アズーママ』、息子の『ハルくん』、それから現在は専門学校が忙しくあまり参加できていませんが娘の『カホちゃん』の4人がメインメンバーになります」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

さわだパパさん：「一時期、娘がYouTubeばかり見ていて、親子の会話が全然なくなってしまった時期があったんです。 『このままだと良くないな』と思い、『そんなにYouTubeが好きなら、もう一緒にやっちゃおうか』と親子で一緒に始めたのがきっかけになります。 娘がマイクラ実況、特に『日常組』さんが大好きだったので、一番最初はマイクラ実況から始めました。 そこからまた親子の会話も増えて、本当に始めて良かったなと思っています」

――おすすめの動画は何ですか？

さわだパパさん：「おすすめは『あのMOBなぁに？』というタイトルの動画です。これはシリーズものなんですが、このチャンネルで初めて100万再生を超えて、すごく伸びるきっかけになった動画なので、思い入れがあります。ちゃんとマイクラ要素を入れつつ、うちのファミリーの面白さ、特にうちで一番人気キャラ『アズーママ』の優しいけど、すごい化け物みたいに強い魅力の部分がしっかり出せている動画になっているかなと思います」

あのMOBなぁに？ #マイクラ #マイクラアニメ

https://youtu.be/UXksbeCDQYw?si=6vNaQrG1xY5DVM2F



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

さわだパパさん：「今、マイクラアニメは海外向けのものが多いのが現状です。ですが、さわだファミリーに関しては、日本の家族の皆さんに愛されるような、そんなアニメを目指して今後も活動を続けていきたいと思っています。ぜひ一度、覗いていただけたら嬉しいです！」

マインクラフトでの家族ならではの掛け合いが魅力のさわだファミリーさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『さわだファミリー⭐︎ハピクラ!』

https://www.youtube.com/@sawadafamily

Xのアカウント『さわだファミリー（さわだパパ）』

https://x.com/kota_chemical

知らないゲームでも楽しく見られる！ ボイロ実況者『さくよう』

『野菜でも100万個集めれば めちゃくちゃお金持ちになるはず 【hydroneer】【ゆっくり実況】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

さくようさん：「『さくよう』と申します。普段ボイスロイドという合成音声ソフトで、主にゲーム実況の動画を作ってます。やることが基本的にあらゆるゲームでお金稼ぎをしていくという内容なんですけども、そこでちょっとお笑い要素も取り入れつつ、皆さんが楽しんでいただけるような内容を投稿しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

さくようさん：「当時、ゆっくり実況があまり普及していない時期でした。最初はそれに『面白そうだな』と感じ、私もゆっくりボイスで実況をしていたんです。しかし、その後ボイスロイドの方に変更しました。また、現在は『楽しむこと』が動画制作の主題に来ています。自分が楽しめていないと、見てくださる方も楽しくないと常々思っています。そのため、動画では『楽しさ』や『お笑い』といった要素を大切にしています」

――おすすめの動画は何ですか？

さくようさん：「おすすめは『野菜でも100万個集めれば めちゃくちゃお金持ちになるはず』というタイトルの『hydroneer』の実況動画です。これは、私のゲーム人生で一番時間がかかった作品です。ゲーム内容は、基本的に鉱石を集めて効率化を図り、お金を稼いで、さらに効率的に自動化を進めるというものです。その中に料理の要素もあり、そこで私は、料理の原材料となるトマトやニンジンといったものを大量に敷き詰めれば、高単価にせずともお金を稼げるのではないかと考えました。そして、約3週間かけて広大な穴を掘り、畑を作ってお金を稼ぐというプレイをしました。もう二度とやりたくないですね。

動画では定点から撮影したり、スムーズな画面移動を心がけています。これは、おそらく再生数にも直結しない部分だとは思うのですが、『私自身が見やすいから、きっと全人類みんな見やすいはずだ』という精神で、そのような撮影方法を選んでいます」

野菜でも100万個集めれば めちゃくちゃお金持ちになるはず 【hydroneer】【ゆっくり実況】

https://youtu.be/f4VRv0F4eDY?si=MDhmTfdyTRwMfoCX



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

さくようさん：「基本的には、やってることは変わらない、お金稼ぎをする琴葉茜（ボイスロイド）ちゃんなんですが、変わらないからこそ、視聴者の方に『このチャンネルに来たらこれが見られるな』『また変なことをやってるな』といった、安心感や楽しさを感じていただけると思っています。ぜひ動画を楽しんでいただきたいです。また、コメントをいただけると私も大変嬉しいので、ぜひその点もよろしくお願いいたします！」

様々なジャンルのゲーム実況を投稿し続けるさくようさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『さくよう』

https://www.youtube.com/@sakuyou

Xのアカウント『さくよう』

https://x.com/0117Tkm

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島