老後に住みたい「青森県の自治体」ランキング！ 2位「弘前市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年齢を重ねるほど、暮らしやすさや安心感、自然環境など、住む場所に求める条件は少しずつ変わっていきます。豊かな生活基盤や温かな地域性、医療や交通の利便性など、老後の暮らしを支える要素がそろった自治体はどこなのか。多くの人が「ここで過ごしたい」と思う魅力的な街が、いま注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「青森県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「弘前市は医療機関や買い物環境が比較的まとまっていて、高齢期でも生活しやすい利便性があるから」（20代女性／東京都）、「ちょうどよく栄えているから」（30代女性／北海道）、「落ち着いた城下町で暮らしやすそうだから」（30代女性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「青森県の主要都市なので、生活に必要な施設や交通機関が揃っており、安心感があるからです」（60代男性／愛知県）、「青森市には行った事があり、田舎ではありますが、生活には困らなそうな適度な田舎感が住むには良さそうだと感じました。バス等もそれなりに走っていそうな印象で老後には良さそうです」（40代女性／新潟県）、「海鮮がとても美味しいと聞いたことがあるので住んでみたいからです」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：弘前市／58票青森県西部に位置する弘前市は、弘前城やレトロな洋館群など歴史的な街並みが魅力の都市です。桜の名所として全国的にも有名で、春には多くの観光客が訪れます。津軽地方の中心都市として発展し、医療や商業施設も充実しており、老後の生活にも便利な環境が整っています。岩木山の雄大な景色を望みながら、四季折々の自然を楽しむことができます。
1位：青森市／106票青森県の県庁所在地である青森市は、県の中央部に位置し、海と山に囲まれた自然豊かな都市です。新幹線やフェリーなど交通の要衝であり、東北地方における主要都市の一つとして機能しています。ねぶた祭りの開催地としても知られ、活気あふれる文化があります。病院や商業施設も多く、生活利便性が高い点が支持された理由の一つと考えられます。海産物や雪景色など、青森ならではの魅力を満喫できるでしょう。
