好き&買ってみたい「茨城県・千葉県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「笠間焼」を抑えた1位は？【2025年調査】
日本の伝統文化や職人の技が、今、国内外から改めて高い注目を集めています。 その土地の歴史と美意識が詰まった伝統工芸品は、単なるお土産ではなく、特別な思い出を象徴する一品となります。
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「茨城県・千葉県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「笠間焼には特定の様式や技法に縛られないという大きな特徴があります。江戸時代以来の伝統を守りつつも、新しい陶芸家たちが自由な発想で多様な作品を生み出しており、日用品から芸術作品まで幅広いジャンルが揃っています。そのため、自分の好みやライフスタイルに合った一点を見つけやすい魅力があります」（50代女性／東京都）、「笠間焼は、素朴であたたかみのあるデザインが多く、普段の食卓でも使いやすい点に魅力を感じました」（20代男性／福井県）、「伝統にとらわれない自由な作風の作品が多いから買ってみたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「手作りの温かみがあり、飾っても使っても楽しめるから」（30代女性／東京都）、「房州うちわは丸柄が特徴で、竹を丁寧に加工して作られています。軽くて丈夫で、風が柔らかく心地よいのが魅力です。夏の暑い時期に使うと涼しさを感じられ、インテリアとして飾っても美しいので欲しいと思います」（40代男性／北海道）、「おしゃれで贈り物などに適しているから」（10代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「茨城県・千葉県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
2位：笠間焼／76票笠間焼（かさまやき）は、茨城県笠間市周辺で生産される陶器です。江戸時代の中期に始まり、主に水瓶や甕などの日用品として発展しました。特定の様式にとらわれず、自由な作風が特徴で、現代の生活に合ったモダンな作品も多く生み出されています。土の質感を生かした素朴な風合いが魅力で、全国の陶芸家からも注目を集めています。
回答者からは「笠間焼には特定の様式や技法に縛られないという大きな特徴があります。江戸時代以来の伝統を守りつつも、新しい陶芸家たちが自由な発想で多様な作品を生み出しており、日用品から芸術作品まで幅広いジャンルが揃っています。そのため、自分の好みやライフスタイルに合った一点を見つけやすい魅力があります」（50代女性／東京都）、「笠間焼は、素朴であたたかみのあるデザインが多く、普段の食卓でも使いやすい点に魅力を感じました」（20代男性／福井県）、「伝統にとらわれない自由な作風の作品が多いから買ってみたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：房州うちわ／118票房州うちわ（ぼうしゅううちわ）は、千葉県南房総市を中心とした地域で生産される竹製の団扇です。丸亀うちわ、京うちわと並ぶ「日本三大うちわ」の1つに数えられ、ドーム型で美しい半月形の「窓」と呼ばれる細工が特徴。しなやかで丈夫な女竹を使用し、熟練の職人が数十の工程を経て丁寧に作り上げます。その優雅な見た目と涼やかな風が、多くの人に愛されています。
回答者からは「手作りの温かみがあり、飾っても使っても楽しめるから」（30代女性／東京都）、「房州うちわは丸柄が特徴で、竹を丁寧に加工して作られています。軽くて丈夫で、風が柔らかく心地よいのが魅力です。夏の暑い時期に使うと涼しさを感じられ、インテリアとして飾っても美しいので欲しいと思います」（40代男性／北海道）、「おしゃれで贈り物などに適しているから」（10代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)