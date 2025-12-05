映像の撮影や農業、防災など様々な分野で活用が進んでいるのが、無人で遠隔操作や自動操縦ができる航空機・「ドローン」です。災害などの緊急時に医薬品を安定して供給する方法を確保しようと、このドローンを使って輸送する実証実験が行われました。



上空を舞う飛行機のような白い機体…「ドローン」です。



この日行われていたのはドローンによる医薬品輸送の実証実験。





災害が発生した際に医薬品を保管場所から医療機関へと運ぶ想定で、県内の医薬品卸・マルタケとドローンを運行する東京のエアウイングスが協力して行いました。この日の実証実験で新潟市中央区の西海岸公園を出発したドローンは目的地である西区の佐潟公園病院までの22キロを約12分かけて飛行…医薬品を破損させることなく届けることができました。（リポート）「こちらのドローン、8つのプロペラがついていることで、垂直での離着陸が可能になります」実験に使われたドローンは全長約3メートル…約15キロの医薬品を積むことができ、公園や空き地などに機動的に離着陸することができます。また、新潟市内から佐渡まで輸送する実証実験も行われました。佐渡までは海上を渡る必要がありますが約35分で荷物を運ぶことができます。さらに、山を越えることもできるため災害時に孤立した地域にも医薬品を供給することが可能になります。〈マルタケ 居城洋副社長〉「たとえば災害時、（医薬品の）供給ルートが分断されたとき、何とかしてお届けしたいとなという思いがございました。冬という新潟ならではの厳しい気候の中ではあったんですけど、こうやって無事にお届けできたというところで、ひとまず胸をなでおろしています」災害時の新たな流通ルートとなるのか。今回実証実験を行ったマルタケとエアウイングスは今後、災害時に自治体などの要請を受けてドローンを運用することを想定しているということです。