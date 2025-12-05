韓国カルチャーメディア『HANADOOR』は、グラビアアイドル・青井春さんの初のセルフプロデュース写真集『Re:flection』の制作決定を発表。これに伴いCAMPFIREでクラウドファンディングを開始しました。



【動画】《ご挨拶動画》青井春 初セルフプロデュース写真集『Re: flection』

青井さんは2026年グラビアデビュー10年目。10年という節目を機に、あらためてファンへの感謝を伝えるべく本プロジェクトが始動しました。これまでの歩みをふり返り、これからを見つめ直す、そんなもうひとりの自分と向き合うタイミングで、まだ誰も観たことのない青井春を届けたいという想いから、自身初のセルフプロデュース写真集の制作を決定。「反射」というテーマと、『Re:flection』というタイトルを決めました。



韓国語能力試験（TOPIK）中級に合格するなど、韓国に造詣が深い青井さんの希望で、写真集の撮影は韓国で実施。撮影コンセプトからロケ地、メイク、スタイリングに至るまで、すべてセルフプロデュースする予定です。リアルで温かみのある雰囲気の中で、ナチュラルからドレッシーまでさまざまなスタイリングを撮影します。



11月28日よりクラウドファンディングを実施。リターンには、デジタル写真集のほか、写真集の撮影期間中に韓国で行なわれる青井さんとの撮影会／交流会／食事会の参加権、撮影の裏側を収めたメイキング映像など、ここでしか手に入らない特別な特典を用意しました。



青井さんは「今回の写真集は、私にとって初めての挑戦。正直、不安や迷いもあります。でもそれ以上に、自分自身の新しい一面を見つけたい。そしてその姿をみなさんと一緒に分かち合いたいという気持ちでいっぱいです。そして私は、特別な存在になりたいというよりも、誰かにとっての“home”のような存在でありたいと思っています。心が疲れた時や、元気がほしい時に、「青井春の笑顔を見て少し元気が出た」。そんな風に感じてもらえたら、それがいちばんの幸せです。写真集を手に取ってページをめくるたびに、応援してくださるみなさんにも、何か小さな発見や共感の瞬間が訪れますように。これからも、自由に、自然体で。そしてみんなと一緒に未来を作っていきたいです」とコメントしています。



【青井春さんプロフィール】

あおい・はる 1998年3月26日生まれ 大阪府出身 O型 身長164cm B90W58H83 特技は韓国語、華道、茶道、箏曲、ウォーキング 趣味は旅行、メイク Iカップのチート級スタイルでグラビア誌を席巻。タレントとしても活動し、YouTube独占配信の恋愛リアリティショー『スキピチュ』など出演。