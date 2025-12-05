「良い仕事きたねぇ」後藤真希の19歳美人めい、オフショットに反響！ 「アイドル兼モデル」
元モーニング娘。・後藤真希さんのめいで、女性アイドルグループ「ukka（うっか）」のメンバー・芹澤もあさんは12月4日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌の撮影オフショットを披露しました。
【写真】芹澤もあ、撮影オフショットのジャージ姿！
「おおー、アイドル兼モデル！」芹澤さんは「Zipperの撮影楽しかった」とつづり、3枚の写真を載せています。古着屋で撮影したファッション雑誌『Zipper』のオフショットで、水色の古着のジャージを着用した姿やツインテールにキャスケットを被った白ニット姿など、カジュアルなコーディネートを披露しています。
この投稿にコメントでは「もあちゃんとんでもなく可愛い」「ジャージ似合う！」「モデルとしても素敵かわいい」「あー、絶対かわいい」「ジャージ似合ってて好き」「良い仕事きたねぇ」「モデルやって欲しい」「おおー、アイドル兼モデル！」と称賛の声が多数寄せられています。
「ukka」結成10周年アルバムをリリース！芹澤さんが所属する7人組アイドルグループ「ukka」は11月19日に結成10周年を記念したアルバム『青春小節〜約束と衝動〜』をリリース。約3か月間にわたって各地でリリースイベントが開催され、11月26日の芹澤さんの投稿では「ukka」の活動での浴衣姿やエプロン姿、ステージ衣装などの写真を多数載せています。芹澤さんのモデルやアイドルとしての多彩な活躍に今後も注目したいですね！(文:福島 ゆき)
