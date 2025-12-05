トヨタ新型「V8スーパースポーツ」世界初公開！ 「LFA後継」も登場…！ 豊田会長が涙した「悔しさ」とは

「トヨタの式年遷宮」… センチュリー生誕の地で明かされた真意

日本の自動車史に残るであろう一日が幕を開けました。

かつてトヨタの最高級車「センチュリー」が産声を上げ、現在は未来実証都市「Woven City」の拠点として生まれ変わったトヨタ自動車東日本の東富士工場。

この「発明の精神」が宿る特別な場所で、トヨタとレクサスの未来を決定づける3台のスーパースポーツがアンベールされたのです。

お披露目されたのは、GRブランドの頂点に立つロードカー「GR GT」、そのレーシングモデル「GR GT3」、そしてレクサスの電動化の未来を象徴する「Lexus LFA Concept」です。

この3台に通底するのは「トヨタの式年遷宮」というキーワード。

伊勢神宮が20年ごとに社殿を造り替え、神様を遷すことで建築技術を継承するように、かつての「2000GT」や「LFA」が持っていた“クルマづくりの秘伝のタレ”を、最新技術とともに次世代へ手渡す。

今回のワールドプレミアには、そんな重大な使命が込められていました。

■「お前らに作れるわけがない」 豊田章男会長を突き動かした“屈辱”

新開発「V8ツインターボ」搭載の「GR GT」

華やかな発表会の壇上で、豊田章男会長の口から語られたのは、意外にも「悔しさ」という言葉。

「30年前、成瀬さんと二人だけだったクルマづくり……。少しずつ仲間が増え、やっとLFAができた時、成瀬さんは見たこともない笑顔で『前だけを見てニュルを走れたのは初めてだ』と話してくれました」（豊田会長）

かつてニュルブルクリンクで、他メーカーの開発車両に道を譲るたびに味わった屈辱。

スープラ（A80）を使ってテストをしていた際、まるで「トヨタさん、あなたたちにこんなクルマ作れるわけないでしょ」と言われているような無言の圧力を感じていたといいます。

「あの悔しい声は今も耳に残っています。この悔しさは間違いなく、今も私の原動力になっています」（豊田会長）

自身の役割を、戦いから仲間を安全に退避させ、未来の戦いに勝てるよう育てる「しんがり」だと表現した豊田会長。

「モリゾウはまだ止まれない、倒れるまで走り続けます！」という力強い宣言に、会場は静まり返り、そして熱い拍手に包まれました。

■新開発「V8ツインターボ」搭載！ GR GTの凄まじい中身

今回公開されたプロトタイプの中身を知れば、その本気度が分かります。

「GR GT」と「GR GT3」の心臓部には、ドライサンプ方式を採用した新開発の4リッターV8ツインターボエンジンを搭載。

さらにロードカーであるGR GTには、リヤのトランスアクスルに8速ATと1基のモーター、機械式LSDを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。

「GRのフラッグシップ」として、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）製のトルクチューブや、トヨタ初となるオールアルミニウム骨格を採用するなど、徹底的な低重心化と軽量・高剛性が追求されています。

また登壇したChief Branding Officerのサイモン・ハンフリーズ氏は、開発の裏側についてこう語ります。

「ここから30分の富士スピードウェイ、1コーナーへ飛び込むシーンを想像してください。今回初めて、アクセルオンの音だけでなく、アクセルオフのときも含めて“五感に訴えかける野性的な音”に徹底的にこだわりました」

サーキットでは野性的に、しかし街中では扱いやすく、サーキット走行の帰りにそのままレストランへ寄れるような日常性も兼ね備えているというGR GT。まさに、モリゾウ氏が求めた「突き抜けた」一台に仕上がっているようです。

■レクサスはもう退屈ではない。「LFA Concept」が示す未来

「LFA Concept」のエキゾースト部分はLFAの造形を継承している

一方、レクサスブランドから登場した「Lexus LFA Concept」も衝撃的です。

全高1200mm未満という、地を這うような美しいスタンス。これは、14年前にアメリカのペブルビーチで「レクサスはつまらない（退屈だ）」と言われた屈辱に対する、サイモン氏と豊田会長の回答でした。

「章男さんは『もう二度と退屈なクルマはつくらない』と宣言しました。今年のペブルビーチでは、説明もなくただクルマを置きました。誰一人『つまらない』と言う人はいませんでした」

BEV（バッテリーEV）でありながら、豊田会長からの「電動スポーツカーの音を再定義する」という“最後のリクエスト”に応えるべく開発されたこのモデル。

単なる移動手段としてのEVではなく、ドライバーが没入できるスポーツカーとしての「LFAの精神」は、電動化時代になっても色濃く受け継がれています。

「今のトヨタには、私と同じ思いでクルマを作ってくれる仲間がこんなにも沢山いるんです」と語る豊田会長。

今回発表された3台は、単なる新型車の枠を超え、トヨタという会社が「クルマ屋」であり続けるための決意表明そのものなのかもしれません。