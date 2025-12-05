¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó!?¡×Äï¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Â©»Ò¤Ï¹â¹»À¸¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÍÌ¾ÅìÂçÀ¸¡Ä45ºÐÎÁÍý¸¦µæ²Èà·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö°ì½Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¡×¤ÎÀ¼
ÌÀ¤ë¤¤¸µµ¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª
¡¡NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤Î»Ð¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Çµ¯¶È¤·¸½ºß¤ÏÅìÂçÀ¸¤ÎÆ£¸¶ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤òÂ©»Ò¤Ë»ý¤Ä45ºÐÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬à·ãÊÑá¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢È±¿§¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤¥Þ¥Þ¡×¤³¤ÈÆ£¸¶Èþ¼ù¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹õ¤¯¤·¤¿¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈþÍÆ±¡¤Ç¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¹âÌî¿¿ÍýÆá¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é¹õÈ±¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Èæ¤Ù¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë2Ëç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í!ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!¿·Á¯¡×¡Ö°ì½Ö¥¨¥Ã¡©Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ï¤¡!!¿·Á¯¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡¼¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥óÊÌ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡Ö¤ß¤¥Þ¥Þ¤Æ¾®»³·Ä°ìÏº¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó!?¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¾®»³»ÐÄï¡¢À¨¤¤!¡×¡Ö¾®»³²È¤Î´é²á¤®¤Æ¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë!¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÍÌ¾¿Í²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ï3»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍÚ¿Í¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Î¡Ö»û»Ò²°ISHIZUE¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢21Ç¯¤ËÅÐµ¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒISHIZUE¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤áÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò°úÂà¤·¡¢23Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£