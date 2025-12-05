¡Ö¤¦¤©¤©¥×¥í¥¹¥È!?¡×¥¢¥ì¥¸¤¬à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö91Ç¯¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö¿·µì¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
F1¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ì¥¸(61)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¤È¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Çà¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼á¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È(70)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¢¥ì¥¸¤Î¸ª¤òÊú¤½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥×¥í¥¹¥È¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤©¤©¤©¥×¥í¥¹¥È¡ª¡©¡×¡Ö91Ç¯¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¿·µì¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2¿Í¤ÏF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»þÂå¡¢1991Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£