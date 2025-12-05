今年６月、山形県川西町の住宅に侵入し現金などを盗んだ疑いで逮捕されたベトナム国籍の男３人が岩手や宮城などで起きた窃盗事件などにも関与していたことがわかりました。

【写真を見る】約2か月で75件の事件に関与か...ベトナム国籍の男3人は5つの県で窃盗事件など繰り返す（山形）

男らは今年４月ごろから６月上旬までの間に７５件もの事件に関与していたということです。

いずれもベトナム国籍で住居不定・無職の男３人は今年６月、川西町の住宅に侵入し現金などを盗んだ疑いで逮捕されました。

警察によりますと３人は、川西町の住宅で現金およそ２５００円と腕時計など４点

（時価合計約８，２００円相当）を盗んだということです。

その後の捜査で、男３人は今年４月ごろから６月上旬までに、山形や岩手、宮城など５つの県で同様の侵入・窃盗事件などを繰り返していたことがわかったということです。

犯行の件数はあわせて７５件で、３人は空き家と一般住宅を狙い犯行を繰り返していました。

盗まれたのは現金およそ３１万円と腕時計など１０６点で被害総額はおよそ８００万円にのぼります。

３人はガスバーナーやドライバーを使ってガラスを割り住宅などに侵入していたということです。