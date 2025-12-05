画用紙いっぱいに描かれた躍動感ある絵が表しているのは、子どもたちの心の叫びです。鹿児島市の美術館で、県内の幼児が思い思いに描いた絵などの作品展が始まりました。



「子どもたちの豊かな感性あふれる作品が壁一面に並んでいます。こちらはなんと1歳の子どもたちの作品。小さな芸術家たちが誕生しています」



鹿児島市の長島美術館別館で始まった「いのちかがやく子ども美術展」。県内4つの保育園やこども園に通う約240人が水彩絵の具で描いた絵や立体作品など、約350点が並びます。





園では「生活全てがアート」だと捉え自由に絵や創作を楽しめる環境を用意していると言い、1日に10枚以上絵を描く子どももいるそうです。（観覧した人）「色もすごいし描き方もすごい。こんな幼稚園があるんだと思ってびっくりした」「本当自由にさせている感じで私たちには想像できない。自由に表しているんでしょうね、自分の感情を」子どもたちがまだうまく言葉に出来ない感情や思い。絵で自由に表現する経験を通して自己表現する力を育みたい言います。（おののもりこども園 中村英嗣園長）「クリエイティブな生活の中で子どもたちが一生懸命表現した作品がたくさん並んでいる。大人の私たちも一生懸命感性を開いて子どもたちの感性と向き合う新鮮な体験になるんじゃないか」美術展は長島美術館の別館で7日まで開かれ、入館は無料です。