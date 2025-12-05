バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。西地区3位のレブナイズは6日からホームで東地区2位の福井と対戦します。



B2西地区3位の鹿児島レブナイズは前節、アウェーで岩手に2連勝を収めました。岩手戦の直前には昨シーズンまでチームのキャプテンを務めた武藤選手が再加入。スリーポイントシュートを決め、喜びをジャンプで表現しました。





（鹿児島レブナイズ・武藤修平選手）「復帰するチャンスを与えてくれたという部分が本当に嬉しかったというのが3ポイント決めて出たし、プロの世界でやれた楽しさというのがシンプルにジャンプ、ピョーンって。僕らが楽しそうにしてないと見ている方も楽しくないじゃないですか」昨シーズン終了後にレブナイズとの契約は満了となり、今シーズンはオーナー企業で働きながらセカンドチーム「レッドモンスターズ」に所属していました。B2の舞台に戻りましたが会社員としての仕事も継続。選手と会社員の二足のわらじで活躍を目指します。（鹿児島レブナイズ・武藤修平選手）「見に来てくださった皆さんの期待に応えられるようなバスケットをしっかりチームとして体現できればと思う」次の相手は、昨シーズンレブナイズと同じく昇格1年目にしてプレーオフに進出した福井ブローウィンズです。（鹿児島レブナイズ・藤本功太主将）「タレントが多いチームでB3時代から自分たちと戦ったことがあるチームで、本当に負けたくないという気持ちもあるし、自分たちがチャレンジ精神を持たないといい結果にならないと思うので。土曜日しっかりと全員で勝ちに行きたい。ぜひ会場に来て一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします」試合は6日と7日。ホーム・西原商会アリーナで福井を迎え撃ちます。